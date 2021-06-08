Распознавание текста и новый FaceTime: четыре самые интересные функции операционной системы iOS 15

Открытое бета-тестирование iOS 15 и iPadOS 15 стартует уже в июне этого года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая операционная система iOS 15 от Apple имеет множество сервисов, выгодно отличающих ее от других ОС. Разработчик мобильных приложений digital-компании AGIMA Игорь Веденеев разобрал для kp.ru четыре самые интересные функции платформы.

Во-первых, это функция Live Text, позволяющая распознавать с камеры и фотографий текст, предметы искусства, книги, животных и много другое в режиме реального времени. По мнению Веденеева, этот сервис в будущем может заменить QR-коды, используемые для взаимодействия с наружной рекламой.

Отметил мобильный разработчик и функцию FaceTime, при помощи которой сразу несколько пользователей смогут проводить аудио- или видеоразговор. При этом ссылка на звонок будет действительна и для пользователей смартфонов с другими операционными системами. Как отметил эксперт, в пандемию коронавируса эта функция актуальна и позволит привлечь к продукции Apple новых пользователей.

Третий важный сервис новой платформы – функция искусственного интеллекта Focus, которая подстраивает гаджет под запросы его владельца. Благодаря Focus смартфон сможет определить местоположение пользователя или показать группу уведомлений исходя из локации, а также отправить собеседникам сообщение с просьбой не беспокоить. Функция позволит не отвлекаться на личные проблемы во время занятий важным делом, отмечает Веденеев.

Наконец, разработчик AGIMA выделил сервис Privacy, дающий возможность скрыть свое местоположение или создать подменные электронные адреса. Такая функция полезна для тех, кто, например, не хочет засорять свою основную почту ненужными письмами, но необходимо оставить где-то свой email, рассказал эксперт.

Как писал сайт kp.ru, накануне компания Apple представила новую версию своей операционной системы для смартфонов iOS 15 со множеством новых изменений. Открытое бета-тестирование iOS 15 и iPadOS 15 стартует уже в июне этого года, а релиз новых версий ожидается в сентябре 2021.