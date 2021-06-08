Ужесточения для пьяных за рулем, владельцев оружия и за искажение истории: Какие законы приняла Госдума

Осмотр и проверка исправности охотничьего оружия в отделе лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Во вторник, 8 июня, на пленарном заседании Государственной думы был принят целый ряд законодательных новшеств. Подробнее о каждом их них в «КП».

Государственную думу нынешнего VII созыва можно уже сейчас смело назвать одной из самых активных. И количество, и скорость принятия законов рекордные. Уже не за горами летние думские каникулы, а после них и предвыборная гонка – переизбрание состава ГД назначено на сентябрь 2021. И парламентарии, похоже, спешат принять все запланированные законопроекты.

Во вторник 8 июля таких было принято во втором (ключевом) чтении сразу три.

ПЬЯНЫЕ ЗА РУЛЕМ МОГУТ «ЗАЕХАТЬ» В ТЮРЬМУ НА 3 ГОДА

Первый, и наиболее общественно важный, касается любителей ездить за рулем под градусом. Поправка в статью 264-1 УК РФ, ужесточающая наказание за повторное нарушение была внесена еще в апреле 2021. И сегодня была принята во втором чтении, Она предполагает увеличение тюремного срока за повторную езду «под шафе» с 2-х до 3-х лет. Вырастет и сумма штрафа с 300 до 500 тысяч рублей.

В качестве аргументов авторы законопроекта приводят печальную статистику, свидетельствующую о том, что число повторных нарушений по статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения» только растут.

Новая поправка в законодательство предполагает увеличение тюремного срока за повторную "пьяную езду" с 2-х до 3-х лет. Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

РАЗРЕШЕНИЕ НА ОРУЖИЕ ТОЛЬКО ПОСЛЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДКОМИССИИ

Второе новшество касается любителей пострелять из огнестрела – ужесточаются правила медкомиссии для кандидатов на владение оружием.

Теперь медкомиссии будут проводиться только государственных медучреждениях. Помимо всех прочих проверок и новички, и владельцы оружия со стажем обязаны будут пройти тест на наличие наркотиков и психотропных веществ. И, главное, поправкой требование о психологическом тестировании заменено на психиатрическое освидетельствование. Как считает председатель Госдумы Вячеслав Володин, что это не позволят зарегистрировать оружие человеку с психическими заболевания.

Регулярность прохождения медкомиссии – раз в 5 лет. А ее результаты напрямую в электронном виде будут отправляться в Росгвардию (орган, выдающий лицензии). Так будет ликвидирована возможность подлога разрешительных медицинских документов.

И хотя поправки приняты сегодня, вступают они в силу с 1 марта 2022 года.

ЗАПРЕТ НА УРАВНИВАНИЕ РОЛИ СССР И ФАШИСТКОЙ ГЕРМАНИИ

Третья поправка касается защиты истории. А именно, во втором чтении принят запрет «О публичном отождествлении роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне».

В пояснительной записке говорится, что «Законопроект в целом направлен на сохранение памяти о защитниках Отечества, обеспечение правовой защиты и исторической правды». А поводом, как объяснили авторы поправок Елена Ямпольская (глава думского комитета по культуре), вице-спикер Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков то, что в СМИ в последнее время регулярно появляются «бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания… в адрес руководства СССР, отождествляющие их с решениями и действиями руководства нацистской Германии». Никаких конкретных примеров депутатами не приводилось, но очевидно речь идет про сравнение действий СССР и Германии в годы Великой отечественной воны.