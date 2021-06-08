8 июня, в День социального работника, Владимир Путин по видеосвязи поговорил с волонтерами. Фото: Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

8 июня, в День социального работника, Владимир Путин по видеосвязи поговорил с волонтерами. Конечно, не обошлось без просьб: кто-то жаловался на нехватку помещений, а кто-то и награду хотел.

Начали с пандемии. Путин отметил, что без волонтеров и соцработников в коронавирусный 2020 год было бы тяжело. Но и государство поддержало такую самоотверженность.

- Были введены спецдоплаты работникам домов-интернатов, которые неделями оставались на рабочем месте. Помощь от государства получили и сотрудники НКО, граждане, которые забрали из соцучреждений к себе домой пожилых людей, инвалидов, детей-сирот, - напомнил Путин.

Финансирование соцпроектов по линии Фонда президентских грантов увеличилось в два раза: с 2,5 до 5 млрд. рублей.

Александра Уницаева из ульяновского Красного креста пожаловалась Путину, что благотворительные программы в провинциях (особенно на Камчатке, в Ленинградской и Астраханской областях) буксуют из-за нехватки помещений.

- Если вашу работу ограничивает недостаток помещений, то я хочу напомнить главам регионов, что это их обязанность начиная с 1996, как минимум, года. Когда вышел указ президента, где было вменено поддерживать работу Красного креста. Оказывать помощь помещениями. Я попрошу полпредов обратить на это внимание, - распорядился Путин.

Путин пообещал ввести награду для соцработников. Фото: Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Волонтер из Калининграда Денис Бельский похвастал, что не дает пенсионерам чахнуть от безделья, находит им работу и общественные занятия: «У нас думают, если человек пошел на пенсию, то его участь: скамейка во дворе или поликлиника. Наш опыт: люди хотят приносить пользу».

Президент идею поддержал.

А соцработник Екатерина Ипатова из Магадана попросила Путина о награде для волонтеров, работавших в пандемию. Президент не возражал:

- У нас есть и орден Пирогова, и медаль Луки Крымского, мне казалось, что они распространяются и на социальную сферу. Если это не так, то мы это обязательно сделаем. Я обещаю обсудить это с правительством.

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