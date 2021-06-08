В честь 800-летия со дня рождения Александра Невского в России пройдут выставки и конференции

Художник Павел Корин, картина "Александр Невский", фрагмент (1942 г).

В Государственном историческом музее в Москве 8 июня прошло пленарное заседание Международного форума «История для будущего. Александр Невский».

Фото: Российское военно-историческое общество

Приветствие участникам форума направил Владимир Путин. Текст огласил Помощник Президента РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в ходе Пленарного заседания.

- В этом году исполняется 800 лет со дня рождения Александра Невского — яркого государственного деятеля, опытного дипломата, мужественного полководца. К дате приурочены авторитетные форумы, выставки, научные конференции во многих регионах нашей страны.

Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Фото: Российское военно-историческое общество

Глава Службы внешней разведки и руководитель Российского исторического общества Сергей Нарышкин напомнил, что именно Александр Невский «спас русские земли от разорения и проложил путь к идее национальной государственности».

Руководитель МИДа Сергей Лавров сообщил, что этот князь ввел во внешнюю политику принцип многовекторности, эффективно проводя разную политику с Западом и с Востоком.

На форуме, организатором которого выступило Российское военно-историческое общество, пройдут дискуссии с участием историков, педагогов и политиков из России, Болгарии, Польши, Сербии и Украины.