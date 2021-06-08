«Долой Макрона!»: Президент Франции получил пощечину от жителя глубинки

Нападавшего задержали, а лидер республики не стал прерывать визит Фото: REUTERS

Небывалое происшествие случилось во Франции. Президент страны Эммануэль Макрон во время поездки в департамент Дром получил пощечину от одного из людей в толпе зрителей. О громком ЧП сейчас пишут все французские СМИ.

Макрон отправился в департамент Дром (регион на юго-востоке страны, расположенный в предгорьях Альп) в рамках турне по стране, в рамках которого он проводит совещания по выходу из локдауна. Заодно французский лидер встретился с участниками престижной велогонки «Тур де Франс». Глава государства вышел из школы, где проходило одно из мероприятий, и должен был сесть в машину и поехать обедать. Но решил подойти к толпе людей и поприветствовать собравшихся.

Один из мужчин, вместо того, чтобы, как полагается, пожать президенту руку, ударил того ладонью по лицу. Он выкрикнул: «Монжуа, Сен-Дени, долой Макрона!» Вторая часть в комментариях вряд ли нуждается, а первая – это средневековый лозунг французского ополчения, сегодня используемый националистами и сторонниками более жестких мер по отношению, в частности, к мигрантам.

Охрана президента быстро скрутила агрессора, повалив его на землю. По информации местных властей, мужчина задержан. А Макрон как ни в чем ни бывало продолжил визит.

В свете этого происшествия примечателен комментарий, который Макрон дал журналистам буквально за несколько минут до того, как получить пощечину.

- Демократия требует от всех нас спокойствия и уважения, как со стороны политиков, так и со стороны граждан. В демократических странах оппозиция имеет право выражать свое мнение как в прессе, так и на улицах, - заявил Эммануэль Макрон.

Отметим, что это первое физическое нападение на французского президента, но под огнем критики он оказывается далеко не впервые. В конце апреля отставные военные во главе с генералами, занимавшими не так давно высокие посты опубликовали письмо Макрону. В нем говорилось о грядущей гражданской войне, которая разразится во Франции, если ничего не предпринять, а также о целых районах, где у полиции нет власти, а все контролирую группировки мигрантов. Чуть позже появилось второе открытое послание, на сей раз от действующих военных. Под ним подписались больше 200 тысяч французов, которые высказались в поддержку отставников.