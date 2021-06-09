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9 июня 2021 7:00

Получил доход? Лишайся пенсии! Как нынешние правила толкают людей работать нелегально

Если данные о зачислении даже 100 рублей попадут в базу данных ПФР, человек останется без госпомощи
Евгений БЕЛЯКОВЕвгений БЕЛЯКОВ
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По данным ПФР, средний размер социальной пенсии по потере кормильца сейчас составляет 7,1 тыс. рублей.

По данным ПФР, средний размер социальной пенсии по потере кормильца сейчас составляет 7,1 тыс. рублей.

Фото: Shutterstock

В России есть два вида пенсий - страховые и социальные. Первые дают тем, кто заслужил их по возрасту и стажу. То есть, отработал положенный минимальный срок и теперь получает выплаты от государства. Вторые получают те, кто не могут обеспечить себя самостоятельно. Это инвалиды и другие категории, нуждающиеся в поддержке государства. В частности, молодые люди, потерявшие кормильца. По данным Пенсионного фонда России, получателей этого вида социальной пенсии около миллиона человек. Но их число вскоре может уменьшиться...

ЗАРАБАТЫВАЕШЬ ЗНАЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ

Как поясняют в ПФР, пенсию по потере кормильца получают несовершеннолетние дети (до 18 лет), а также студенты вузов, если они учатся на очной форме (до 23 лет). Если человек не поступил в университет или его отчислили, выплаты пенсии прекращают.

- В основном право прекращается, когда студент перестает учиться после 18 лет либо при достижении 23 лет безотносительно к учебе, - пояснили в ПФР.

При этом главный критерий для предоставления господдержки - отсутствие других доходов. К примеру, стипендию студент получать может, а вот зарплату - нет. Размер доходов в этом случае значения не имеет. Получай хоть 100 рублей, хоть сто тысяч в месяц. Если данные об этом попали в базу данных ПФР, человека лишат государственной выплаты.

- Социальная пенсия выдается в соответствии со статусом. Как только человек оформил трудовые отношения, он сразу же лишается права получать социальную пенсию, - говорит Александр Сафонов, проректор Финансового университета при Правительстве РФ.

Пенсию перестают выплачивать со следующего месяца - после того, как человек устроился на официальную работу. Считается, что с этого времени он может обеспечивать себя сам. Причем не важно, о какой сумме идет речь. Главное - что ее платят официально. И это самый главный казус во всей этой истории.

ТОЛЧОК К НЕЛЕГАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ

По данным ПФР, средний размер социальной пенсии по потере кормильца сейчас составляет 7,1 тыс. рублей.

- Реальные выплаты больше, поскольку все получатели социальной пенсии по потере кормильца получают федеральную или региональную доплату к пенсии, если ее размер оказывается ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, - поясняют в пресс-службе ведомства.

С одной стороны, в отказе от выплат есть логика. Если человек действительно нашел хорошую работу, то и правда может обеспечивать себя сам. В помощи государства он уже не нуждается. Все в духе той самой адресности социальной поддержки, которую пропагандирует новое правительство. С другой стороны, если речь идет о неполной занятости или разовых доходах, «штрафовать» за это и без того голодных студентов довольно странно.

- У нас нет задачи держать человека впроголодь. Желание зарабатывать и работать официально нужно только приветствовать. Но нужно установить соотношение. Если человек в рамках подработки зарабатывает не выше прожиточного минимума, то социальная пенсия ему должна сохраняться, - предлагает Александр Сафонов.

В противном случае нынешние правила толкают студентов к нелегальной занятости, к получению теневых доходов. Ведь если налоговая и ПФР ничего не знают о твоих доходах, то ты можешь получать и пенсию, и зарплату.

Примечательно, что похожая ситуация сложилась и вокруг страховых пенсий работающих пенсионеров. Таких в России 10 миллионов человек. Несколько лет назад им отменили ежегодные индексации. Теперь их пенсии на 3 - 4 тысячи рублей в месяц меньше, чем у их неработающих или получающих зарплаты в конвертах ровесников. Пока в стране действуют такие неправильные стимулы для работников и работодателей, о реальном выходе рынка труда из тени говорить не приходится.

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