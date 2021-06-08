Загадочный осколок снова всплыл в деле по малазийскому «Боингу»

Суд ненавязчиво намекает, что ракета сбившая пассажирский лайнер над Донбассом, была российская Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Есть у меня такая традиция – раз в год объяснять, что такое двутавр. Это такой осколок в форме бабочки, которыми начинена боевая часть ракеты от зенитно-ракетного комплекса «Бук». Ближе к годовщине трагедии в небе над Донбассом эти «бабочки» неизменно «всплывают» в контексте расследования международной следственной группы, а теперь и суда, который идет в Нидерландах.

«Во время вскрытия в теле пилота было обнаружено более 100 металлических элементов. Один из элементов имел форму «бабочки». Все они были исследованы. Большая часть состоит из нелегированной стали», - многозначительно поведал во вторник председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс, не став делать никаких выводов из сказанного.

Все приличные люди и так давно уже заучили, что такие осколки могут быть только в ракетах 9М38М1, которые стоят на вооружении России. У Украины-то таких нет, у нее только 9М38, в которых никаких «бабочек» нет. А следовательно… Ну вы понимаете.

В прошлом году, к слову, речь шла о 29, а не 100 осколках из нелегированной стали – это фрагменты самолета.

- В телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. Один из фрагментов был в форме бабочки. Судебный патологоанатом обнаружил этот фрагмент в теле капитана экипажа команды, - сообщил тогда нидерландский прокурор Тейс Бергер.

Впервые двутавры появились в качестве информвброса в украинских СМИ в 2015 году. Тогда, кстати, впервые и было озвучено, что один из таких осколков обнаружен в теле пилота. Причем речь шла о двух таких «бабочках». Позже всплывут и сомнительной достоверности фотографии рентгена тела летчика. Но так и не появится ответ на простой вопрос: почему из 1750 двутавров, которыми снаряжается ракета, нашли всего два? Больше похоже на банальный подброс улик.

Производитель ЗРК «Бук» компания «Алмаз-Антей», к слову, еще тогда провел ряд испытаний, которые в общем доказали, что самолет был сбит ракетой 9М38 – без двутавров. Об этом говорит отсутствие характерных пробоин в фюзеляже – в форме бабочек. Дырки там от вполне обычной ракеты, как у Украины. Но для чистоты эксперимента у корпуса самолета подорвали и 9М38М1 - осколки пробили несколько перегородок лайнера, вылетели и еще на 50 сантиметров вошли в дерево! Каким образом при такой убойной силе двутавр мог застрять в теле человека, науке неизвестно.

Кстати, в 2015 году голландцы еще и объявили, что вместе с обломками самолета обнаружились целых пять частей ракеты «Бук». Показали их на фото. Сотрудники «Алмаз-Антея» сделали по снимку заключение, что при взрыве ракеты «Бук» одна из представленных частей просто ни при каких обстоятельствах не могла уцелеть, и сообщили это комиссии. Шесть лет назад в заключении вместо пяти «найденных» частей ракеты «Бук» оказались лишь три. Той, на которую указали разработчики «Бука», на снимке уже не было.

Кто и на каком этапе подбросил эти улики, догадаться несложно. Но благодаря усилиям украинских спецслужб, Минобороны России удалось идентифицировать ракету по серийным номерам. И проследить весь ее путь от конвейера в Долгопрудном до части ПВО на Западной Украине. Думаете, международная следственная группа сделала хотя бы запрос в эту украинскую часть? Правильно думаете: нет.

Зато запросила у США спутниковые снимки, которые, как говорят, зафиксировали пуск ракеты в тот день. И да, эти снимки американцы так и не предоставили. Видимо, они не очень ложатся в канву обвинения, в котором никаких версий, кроме «российского «Бука» всерьез не рассматривалось.

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