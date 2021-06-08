«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о доплате к пенсии тренерам чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр

Согласно законопроекту, тренеры, которые участвовали в подготовке чемпионов и входили в состав российских делегаций на соревнованиях, будут получать к пенсии дополнительно 12,5 тысяч рублей.

«Именно тренер играет важную роль в подготовке спортсмена высокого класса, так называемой спортивной элиты. Успех чемпиона во многом обусловлен интеллектуальными разработками и стратегией подготовки, предложенной тренером. Тренер формирует личность спортсмена, прививает настойчивость, воспитывает характер, «лепит» настоящего чемпиона, взращивает сильного гражданина нашей страны, успешного члена общества. Считаем, что тренер, подготовивший чемпиона высочайшего класса, достоин получать социальную поддержку в равной степени с его спортсменом», — говорится в пояснительной записке к поправкам.

Документ разработали секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов, первый заместитель председателя комитета по госстроительству Даниил Бессарабов, член комитета по труду Ольга Павлова (все – «Единая Россия»), а также сенаторы Александр Карелин и Инна Святенко.