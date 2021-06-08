Мишустин в соццентре: «Можно попробовать отключить левое полушарие некоторым чиновникам, и поработать кисточкой!»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения Дмитровского комплексного центра социального обслуживания населения. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
В День соцработника, который отмечается 8 июня, Михаил Мишустин отправился в подмосковный комплексный центр социального обслуживания населения. Там премьера встретили песнями, плясками и стихами. Пожилые постояльцы центра (в структуре учреждения работает стационарное отделение «Дом-интернат малой вместимости») излучали такой позитив и жизненную энергию, что могли бы дать фору молодым.
В одном из залов женщины возраста 60+ занимались балетом.
- Очень красиво! - удивленно смотрел на возрастных балерин Мишустин, а потом уточнил, - скажите, только честно, это же не потому, что мы приехали? Вы сами занимаетесь?
Женщины, казалось, даже немного обиделись.
- Конечно сами! У нас обычное занятие! Мы уже много танцев выучили, - заверили они.
Мишустин поинтересовался, приходят ли на танцы мужчины. Вот с этим оказались проблемы. Мужчин тут днем с огнем не сыщешь, а большая часть «женщин-балерин» оказались вдовами.
- Здесь самое главное - это общение. Я чувствую, что у вас глаза у всех горят, - заметил премьер.
Танцовщицы оказались настолько игривы, что предложили премьеру угадать, сколько им лет. - Я стесняюсь, - засмеялся Мишустин.
Оказалось, что самой молодой из женщин 74 года, а кому-то и 82.
- Никогда не скажешь! Совсем молодые еще, - снова поразился премьер.
Ему также рассказали, что в центре есть занятия на любой вкус: рукоделие, компьютерная грамотность, скандинавская ходьба и ... правополушарное рисование.
- При чем здесь правое полушарие? Здесь ромашки! - не понимая, вглядывался в картину премьер.
Михаил Мишустин во время посещения Дмитровского комплексного центра социального обслуживания населения. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Преподаватель пояснила, что левое полушарие отвечает за рациональное мышление, а правое - за творчество. По ее словам, во время таких занятий пожилые люди стараются специально отключиться от рационального мышления и погружаются в рисование.
- Мне кажется, что можно попробовать отключить левое полушарие, в том числе некоторым чиновникам, и поработать кисточкой, - засмеялся Мишустин. -Я бы хотел научиться рисовать.
- Приходите! Мы вас научим, - пригласила педагог.
Дальше Мишустина ждала еще более необычная встреча. Он познакомился с подопечными учреждения - участниками Великой Отечественной войны Надеждой Володиной, которой 4 июля исполняется 100 лет, и Анатолием Хомичем, а также с пожилой парой, которая здесь познакомилась - Людмилой Колмогоровой и Владимиром Коробовым.
- Вы здесь женились? У вас пятилетие? На оловянную свадьбу пригласите? - спросил премьер у супругов.
- Здоровья бы хватило..., - заметили они.
Людмила Колмогорова прочла гостям знаменитое стихотворение Константина Симонова «Жди меня».
- Вы потрясающе читаете, правда. У нас мурашки у всех по коже... И какая память! Блестяще! - восхитился Мишустин.
Премьер вручил подопечным учреждения букеты цветов, павлопосадские платки и торт, а потом отправился на встречу с работниками социальных учреждений Московской области.
- Самая большая награда - это глаза людей, которым вы помогли: пожилых, детей, матерей и отцов, которым стало чуть легче в непростое время, которое выпало на их долю, - сказал Мишустин соцработникам, вручая каждой участнице встречи по букету роз.
Как отметил премьер, добрые слова и участие помогают лучше лекарств.
Во время совещания соцработники рассказали Мишустину о домашних микрореабилитационных центрах для детей-инвалидов. Премьер пообещал, что поручит Минтруду и Минздраву проработать вопрос открытия таких центров по всей стране.
- Если у малышей есть особенности, если они нуждаются в помощи, то, конечно же, профессиональная помощь очень нужна: и проконсультироваться с врачом, и поговорить. Помощь на дому - это просто замечательное решение, - заметил премьер.
Заговорили и о диспансеризации.
- Это не просто проблема. Об этом недавно президент говорил в Послании, по диспансеризации. Все необходимые мероприятия сегодня есть, нет настроения у людей, особенно у мужчин, - сказал Мишустин.
Он заметил, что в центре соцобслуживания почти нет мужчин.
- Важно агитировать мужчин, объяснить им, что это, - сказал Мишустин, пояснив, что те, кто регулярно проходят медицинские осмотры, дольше живут и меньше болеют.
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