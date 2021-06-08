Депутат Сейма Литвы проговорился Вовану и Лексусу: "Нашего президента засасывает пропаганда"

Жигимантас Павиленис поделился откровениями с пранкерами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитые российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) пообщались с председателем комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантасом Павиленисом.

Высокопоставленный литовец был уверен, что общается с Леонидом Волковым - находящимся в розыске российским оппозиционером.

Павиленис на радостях от звонка «Волкова» повел себя нетипично для суровых на эмоции прибалтов и, что называется, раскрыл душу.

- Мы что, Кремль не можем на колени поставить? – вопрошал он собеседника.

И немедленно озвучил свои широкие планы по реализации этого грандиозного проекта.

Все, что, оказывается, нужно сделать, - это создать русскоязычный телеканал, который будет из Европы вещать на Россию правильные новости и телепрограммы. Правда, он тут же признал, что это вряд ли получится, поскольку, по его словам, у Европы нет никакой стратегии по работе с Россией. И вообще, Европа переключилась сейчас на другую "экзистенциальную для нее угрозу – Белоруссию".

Не обошлось и без теорий заговора: Павиленис уверен, что Россия причастна к атаке на вашингтонский Капитолий. Эту причастность он объяснил пиететом простых американцев к величественному комплексу парламентских зданий в американской столице: «Это как сжечь церковь в России». Приравнял храм к… логову «кубинско-латинской мафии».

Именно так назвал Павиленис своих американских коллег, с которыми ему приходится контактировать. Объяснение этому определению он дал тут же: оказывается, все эти контакты ограничиваются одним американским сенатором-латиноамериканцем.

И вообще, как выяснилось, в Литве все решает правительство (в кое, кстати, депутат Сейма не входит). Так что собеседник пранкеров посоветовал не обращать внимания на президента своей страны Гитанаса Науседу. «Его засасывает пропаганда», - посетовал бравый Павиленис.

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