«Замужем за мафией»: судья Светлана Мартынова, получившая владения Цапков

В словах опальной судьи засомневались даже сами прокуроры, и решили проверить ее на вменяемость. Как сообщают СМИ, по ходатайству следствия Светлане Мартыновой провели психолого-психиатрическую экспертизу. Было это сделано оперативно, без участия адвоката.

В данный момент бывшая судья осуждена за мошенничество и находится под следствием уже за новое дело – хищение денег Цапков. Судья считается одной из наследниц бизнеса Цапков. Но обо всем по порядку.

Месть за посадку

На прошлой неделе стало известно, что экс-судья Светлана Мартынова, осужденная на 7 лет лишения свободы за мошенничество, написала «явку с повинной», в которой указала, что в 2011 году, она якобы по заказу владельцев «Концерна Покровский» передала взятку судьям Кущевского района. Также в заявлении Мартынова обвинила следователей СК в якобы различных должностных преступлениях при расследовании ее уголовных дел.

Ответ не заставил себя ждать: гендиректор Концерна Покровский подала в ГСУ СКР РФ заявление на саму Мартынову, а также на ее адвоката Валерия Сопьяненко за ложный донос и клевету. Попутно рассказав следователям о новых эпизодах связи бывшей судьи и банды Цапков.

«Мартынова при соучастии адвоката Сопьяненко, организовала заведомо ложный донос по несуществующим событиям и преследует цель отомстить Аркадию Чебанову и Андрею Коровайко», - сказано в заявлении.

Сейчас следователи рассматривают версию, что Мартынова придумала в отношении кущевских судей несуществующий эпизод десятилетней давности из мести: в 2012 году Виктор Сероштан уволил ее за грубое нарушение закона «О статусе судей». Тогда она фактически руководила кущевским агропредприятием ЗАО «Маяк», была аффилирована со структурами банды Цапка и работала судьей одновременно. После того, как Виктор Сероштан информировал об этом Верховный суд РФ, Мартынову в 2012 году лишили звания судьи, а в 2014 – судьи в отставке.

А на «Концерн Покровский» у Мартыновой есть еще более весомая причина «обижаться» – по их заявлению Светлана Мартынова сейчас отбывает семилетний срок за мошенничество. В 2018 году Ростовский областной суд признал экс-судью виновной в хищении более 40 млн руб. у собственников концерна - Аркадия Чебанова и Андрея Коровайко.

Летом 2020 года по ходатайству Председателя СК России Александра Бастрыкина Высшая Квалификационная Коллегия Судей РФ дала согласие на привлечение Светланы Мартыновой к новой уголовной ответственности за хищение 92 млн рублей денежных средств Надежды Цапок (мать главаря банды) в одном из краснодарских банков, хищение урожая АО «Маяк» и ООО «Аргус» в особо крупном размере, хищение у АО «Маяк» прав требования к ООО «Артекс-агро» на сумму 232 млн рублей. Уголовное дело возбуждено и идет следствие. Всего Мартыновой и ее сообщникам вменяется нанесение ущерб на сумму более 500 млн рублей.

«Мартынова при соучастии адвоката Сопьяненко, организовала заведомо ложный донос по несуществующим событиям и преследует цель отомстить Аркадию Чебанову и Андрею Коровайко», - сказано в заявлении к ГСУ СК РФ.

Светлана Мартынова, Федор Стрельцов, Наталья Цеповяз – новые цапки.

В заявлении, направленном в ГСУ СК РФ есть также документ, подтверждающий прямую связь тогда еще судьи Светланы Мартыновой с бандой Цапков. Как полагают правоохранители, Светлана Мартынова совершала не просто экономические преступления, она получила активы Цапков на Кубани.

Следственный комитет в 2020 возбудил на Светлану Мартынову новое уголовное дело за хищение 92 миллионов рублей с арестованного счета матери Цапка – Надежды Цапок. По версии СК, Светлана Мартынова с другим главарем банды Цапков – Федором Стрельцовым также похитили у ЗАО «Маяк» права требования к цапковской фирме «Артекс-Агро», а затем и завладели всем имуществом семьи Цапок, включая мегаферму стоимостью 1 млрд рублей.

Таким образом, бывшая судья стала наследницей распавшейся империи Цапка. Держать общак остались Светлана Мартынова, жена Вячеслава Цеповяза – Наталья Стришняя (Цеповяз), а также Федор Стрельцов – он сейчас в розыске.

Доказательства прямой связи оказались в руках юристов Концерна «Покровский». Дело в том, что кредит за тогда еще действующую судью гасил лично Вячеслав Цеповяз и его жена Наталья Цеповяз ныне Стришняя.

«Светлана Мартынова в бытность судьей Кущевского районного суда с 2004 по 2009 года поддерживала внеслужебные отношения с главарями цапковской банды – Сергеем Цапком, Вячеславом Цеповязом и Федором Стрельцовым. Она выносила решения в пользу главарей банды и их родственников. За коррупционную помощь банде в 2008 году поручительство по ее потребительскому кредиту в Россельхозбанке на 1,95 млн было выдано поручительство от ООО «Слава Кубани», которое лично подписал Вячеслав Цеповяз. Позже кредит был погашен уже директором «Славы Кубани» – Натальей Цеповяз», - сказано в заявлении за подписью гендиректора «Покровского» Татьяны Мельник.

Компания предоставила следствию документы и выписки по данному кредиту.

В заявлении также упомянута еще одна интересная история с кражей 200 миллионов на прокладке труб Газпрома для «Южного потока».

Как судья стала наследницей кровавой империи Цапков?

Светлана Мартынова в 2012 году получила контроль над 13 000 гектаров земли, которые еще год назад обрабатывало цапковское предприятие ООО «Артекс-Агро» и Надежда Цапок. Мартынова изменила состав участников в ЗАО «Маяк», сделав своего неподвижного брата-инвалида Ивана Колесник владельцем 50 % акций общества. Управляла «Маяком» она сама, еще будучи судьей Арбитражного суда Ростовской области. Но тогда Виктор Сероштан пожаловалась на Мартынову за нарушение закона в Верховный суд, и ее отстранили.

Тогда то и начались проблемы Мартыновой с семьей Цеповяз и Федром Стрельцовым – им она без статуса была уже не нужна. Тогда Мартынова начала беспрекословно слушаться Федора Стрельцова, который объявил себя главарем банды после посадки Сергея Цапка.

Они забрал земли Анны Данько и ЗАО «Маяк» перешли к Стрельцову и его «Агрокомплексу Кущевский». У Бориса Гурдисова парочка мошенническим путем захватили акции ЗАО «Маяк», переведя их на брата Мартыновой, а с него на зятя Стрельцова – Виталия Кошенка.

Забрали они и весь урожай ЗАО «Маяк». А чтобы Гурдисов и его жена Виктория Лесная не мешали им, организовали уголовное преследование. Но, «собирая земли» Мартынова и Стрельцов потеряли инстинкт самосохранения и пытались вымогать у Анжелы Цапок ее «семейное предприятие» ООО «Юг Агротехника», что вызвало «гнев» самого Цапка.

Тогда Сергей Цапок из СИЗО написал письмо, напоминая Стрельцову о его роли в банде.

«Привет, Федя, решил тебе написать, прежде чем принять решение. Хочу тебе немного рассказать о том, почему ты остался на свободе. Если бы я знал все то, что сейчас знаю я бы тебе вломил по полной, и ты бы сидел, напротив. Но я не стал этого делать. А вот ты даже земли «Артекса» обрабатывал. Если бы не вы с Ваней Колесником и его дочкой Светой Мартыновой, то никто б не трогал предприятие ни одно, ни другое (ООО «Артекс-Агро» и ООО «ЮгАгротехника»). Ты, наверное, забыл, что ты участвовал везде, но я за тебя и слова не сказал. Когда было следствие в Осетии, там был следователь Бородин. Так вот, что он мне только не предлагал: чтобы я ему рассказал за холдинг, чтобы я дал показания на тебя, что ты один наследовал банду. Но, как видишь, я получил пожизненно, а ты на свободе. Или ты думаешь, что тебя не за что сажать? А ты сядешь, и это я тебе обещаю».