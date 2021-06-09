ВЭБ.РФ поможет регионам решить проблему обеспечения качественной водой и транспортом

Олег Говорун, член правления, заместитель председателя ВЭБ.РФ. Фото: пресс-служба ВЭБ.РФ

О деталях соглашений в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда», размещенной на ПМЭФ, сообщил член правления, заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун.

«ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА – УСТАРЕВШИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ»

- Олег Маркович, ВЭБ.РФ активно развивает партнерство с Росводоканалом. В чем конкретно это выражается?

- В последнее время нас практически перестали удивлять новости, когда в том или ином регионе из-за некачественной воды люди попадают в больницы. Причем, иногда в массовом порядке. Главная причина – устаревшие методы очистки воды. В среднем по стране сети и оборудование изношены примерно на 60-80%. Практически повсеместно вода очищается с помощью хлора, а это не всегда безопасно. Отрасль сильно недофинансирована. В среднем по стране за год инвестируется и происходит замена порядка 1% всех сетей, хотя минимальный порог для обновления инфраструктуры составляет 3%.

Еще немаловажный факт – в большинстве случаев предприятия водоснабжения – МУПы и ГУПы. Эта форма собственности не всегда является экономически прозрачной по финансам. Поэтому инвесторы неохотно предоставляют МУПам длинные инвестиции, чтобы предприятия могли модернизировать свое оборудование и технологии.

Мы исходили из того, что для решения этих задач нужно опираться на крупных частных игроков, которые имеют соответствующую компетенцию, опыт, применяют современные технологии, могут оказывать качественную и безопасную услугу. В конце прошлого года мы заключили соглашение с Росводоканалом, который является сегодня одним из крупных игроков на российском рынке. Компания успешно работает в восьми городах России: Краснодаре, Воронеже, Архангельске, Омске, Тюмени, Барнауле, Оренбурге и Орске.

Мы создали совместное предприятие, где Росводоканал будет использовать свои компетенции, опыт и осуществлять всю текущую работу по выполнению инвестпрограмм, а ВЭБ.РФ готов участвовать в качестве финансового партнера, предоставляя длинные деньги для реализации намеченных мероприятий. Сама форма концессии является надежным прозрачным инструментом. В ней четко расписаны все права и обязанности сторон. Предсказуема нагрузка на бюджеты. Более рачительно используются средства, которые направляются на модернизацию. И как результат, люди получают качественную услугу, не переплачивая за неё. Наш совместный опыт работы с Росводоканалом было бы целесообразно тиражировать в масштабах страны.

- Насколько оперативно этот проект можно масштабировать?

- Зависит от нескольких факторов. Главный – решимость местных властей. Традиционно у нас было принято, что это либо муниципальная, либо государственная собственность. Не быстро, но происходит переосмысливание, что инфраструктуру нужно отдать в частные руки. Потому что частник с этим управляется, как показал опыт, лучше.

Причем, концессия в сфере водоканалов уже работает. Значительная часть инфраструктуры уже передана в частное управление. Отрасль постепенно развивается.

В рамках ПМЭФ мы с руководителями Липецкой и Сахалинской областей подписали соглашения. В Южно-Сахалинске уже запущен процесс обсуждения и подписания концессионного соглашения с использованием механизма частной инициативы. В ближайшие 15 лет в развитие инфраструктуры планируется вложить более 15 млрд рублей. Схожая ситуация и с руководством Липецкой области. Все параметры предварительно согласованы. Объем средств тоже достаточно существенный – более 11 млрд рублей. А вопрос темпов – мы перед собой ставим задачу добиться, чтобы в течение 3-4 лет примерно дополнительно 20 млн наших граждан имели качественную воду за счет того, что будут реализованы проекты с использованием концессии.

ОПЛАЧИВАТЬ КИЛОМЕТРАЖ, А НЕ ПЕРЕВЕЗЕННЫХ ПАССАЖИРОВ

- Следующая «болевая точка» – транспортная инфраструктура. Некоторые регионы идут по простому пути, обновляя лишь автопарк, по сути дела, не меняя саму систему перевозок. За какой подход выступаете вы?

- Очень чувствительная тема для нашего населения. По статистике, в среднем человек 250 раз в год пользуется общественным транспортом. При этом социологи говорят, что людей тема перевозок сильно беспокоит в силу того, что она носит отчасти проблемный характер. Сейчас 60% перевозок общественным транспортом производится по серой схеме. Говорить о гарантированной безопасности не приходится. Порядка 70% общественного транспорта у нас эксплуатируется больше 15 лет.

Участие ВЭБ.РФ в проектах комплексной модернизации заключается в том, что необходимо заменить устаревшие автобусы, троллейбусы, трамваи на более современные, комфортные и экологичные. Но на наш взгляд, этого недостаточно. Проблему необходимо рассматривать в комплексе. Требуется пересмотр маршрутной сети. Транспорт должен максимально охватывать все точки городского пространства, а люди должны иметь возможность добираться из одной точки города в другую, совершив максимум одну пересадку.

Нужно вносить цифровые сервисы, которые позволяют более четко контролировать транспортную работу. Один из самых главных элементов – нужно пересматривать контрактный подход. Мы считаем, что, организуя этот процесс, стоит переходить на принцип брутто-контракта. Естественно, там, где это целесообразно. Такой формат подразумевает, что транспортная работа оплачивается за один километр перевезенных пассажиров. В этом случае водителю не нужно ждать момента, когда его автобус переполнится до предела людьми.

Часто на дорогах видно, что небольшие маршрутные перевозчики устраивают «гонки». Это небезопасно, часто приводит к авариям. Они борются за так называемые «жирные» маршруты, используют максимум возможностей, когда возникают пиковые нагрузки на перевозку. Брутто-контракт это исключает. Основное требование к перевозчику – четко следовать маршруту и придерживаться расписания, иметь в надлежащем виде подготовленный транспорт.

Мы с участием наших партнеров, руководством регионов, мэрами городов – уже завершили ряд комплексных проектов. «Пилоты» организованы в Твери, Новокузнецке и Перми. Цифры говорят сами за себя. За год работы после реформ, как это произошло в Тверской агломерации, четкость расписания всего автобусного парка выросла с 10% до свыше 90%. Люди могут через приложение отслеживать движение автобуса, знать, во сколько он будет находиться в определенной точке. Безопасность выросла на 30%, ни одного летального исхода за год не было. Вредные выбросы от работы общественного транспорта снижены в 3 раза. В результате реформы удалось устранить серую зону взаиморасчетов. Налоговые платежи во всей уровни бюджетов выросли более чем на 200 млн рублей. Все льготники, которые имеют право на льготный проезд, им пользуются. Мы исходим из того, что залог успеха в комплексном подходе решении проблемы.

- В каком количестве регионов планируете заняться решением проблемы общественного транспорта?

- Мы уже работаем с 14 регионами России. Реализация проектов четко закреплена дорожными картами, где описаны сроки, ответственность, финансирование и другие вопросы. В рамках ПМЭФ мы заключили шесть таких соглашений, включая Астрахань, Курск, Уфу, Йошкар-Олу, Южно-Сахалинск.

«ТРАМВАЙ АКТИВНО ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

- В чем суть проекта по модернизации трамвайной сети в Таганроге?

- Мировая практика показывает, что использование трамвайного движения – наиболее оптимальный вариант передвижения и организации магистрального сообщения. Трамвай более экологичен, экономичен, более комфортен. Да и скорость передвижения у него достойная.

- Странно, когда-то Европа от них отказывалась…

- Все передовые страны одно время пошли по этому пути, но потом поняли, что ошиблись. В Европе это тренд – трамвай активно возвращается. В рамках ПМЭФ мы подписали соглашение с руководством Ростовской области, а также нашим партнером в реализации этого проекта компанией СИНАРА. Надо иметь ввиду, что трамвай требует значительных вложений в инфраструктуру, причем на длительный срок. Здесь без помощи федерального центра вряд ли проект может быть реализован.

В случае с Таганрогом правительство России выделило необходимый капгрант. Общая цена проекта – более 11 млрд рублей, в том числе более 2 млрд внебюджетных средств.

Предполагается реконструкция более 45 километров путей, будет поставлено 60 современных трамваев. Этот проект является пилотным, потому что это первый проект в стране, который охватывает всю трамвайную сеть города, который будет реализован с помощью механизма ГЧП.