Неудачное фото Любы Успенской слили в Сеть

Любовь Успенская: "Когда ты любишь себя, то и все тебя любят!".

Любовь Успенская всегда в центре внимания. Красавица-певица в свои 67 по-прежнему молода и стройна. Вероятно, это и не дает покоя завистникам и злопыхателям, которые следуют за кумиром миллионов по пятам. Некоторое время назад сплетники слили в Сеть неудачные фото и видео звезды шансона.

Любовь Успенская каждый раз поражает поклонников молодым лицом. Ни единой морщинки, идеальная фигура - не женщина, а мечта поэта. Многие считают, что вся эта красота дарована Любови Залмановне благодаря не хорошей наследственности, а пластическому хирургу.

Про шикарную вокалистку завистники часто говорят, что она "вся перекроенная, сплошь надутая и натянутая". Так случилось и на этот раз, когда знаменитость запечатлели с неудачного ракурса. Пользователи соцсетей отметили, что артистка "выглядит опухшей и раздутой".

Сама певица на критику не обижается. Она не скрывает: "Говорят, что у меня сделано! Ну, хорошо, внешность можно сделать".

Но тут же отмечает, что ее чудесный голос перекроить невозможно. А уж харизму и подавно.

"Вот часто слышу: «Ой, она там опять что-то сделала!». Да делайте, что хотите! Самое главное, чтобы вы вставали утром, подходил к зеркалу и смотрели, что там, там и там (показывает на грудь, ягодицы) все хорошо, все нравится. А когда ты любишь себя, то и все тебя любят!", - цитируют звезду шансона Дни.Ру.

Сейчас в жизни вокалистки все хорошо. Она помирилась с дочерью Татьяной Плаксиной. "Скоро я всем покажу мою дочь, которая будет принцессой - счастливая, здоровая, любящая! Сейчас приехали врачи из Германии и делают последние штрихи для красоты", - хвастается исполнительница.

Мать и дочь готовятся сразить народ наповал своим дуэтом. "Я всегда гордилась и всегда буду гордиться моей невероятной Таней. Не потому что она моя любимая дочь, а потому что она на самом деле безумно талантлива. Она настоящий артист и настоящая певица, которая, я уверена, с легкостью переплюнет мой успех. Я наслаждаюсь ее голосом и верю в нее. А скоро насладиться голосом Тани в полной мере сможете и вы, друзья. Не только в дуэте со мной, но и сольно", - пообещала Успенская.