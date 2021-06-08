На ПМЭФ обсудили ситуацию на рынке жилья и важность повышения финграмотности населения

В 2020 году рынок ипотеки показал существенный рост, а полмиллиона российских семей смогли переехать в новые квартиры с помощью государства. Фото: Shutterstock

2020-й год выдался, мягко говоря, непростым. Пандемия, нерабочие дни, ограничения и меры предосторожности. Тем не менее, рынок ипотеки показал существенный рост, а полмиллиона российских семей смогли переехать в новые квартиры с помощью государства. Развитие, в том числе цифровое жилищного кредитования требует повышения финансовой грамотности населения.

В пакете антикризисных мер, который еще весной представило правительство страны, одним из самых интересных и значимых пунктов была льготная ипотека. Россияне получили возможность купить жилье в новостройках под невиданные прежде на рынке 6,5% годовых. Такое решение правительства позволило не только помочь людям решить квартирный вопрос, но и поддержать важнейшую для экономики строительную отрасль.

Спустя год после начала действия льготной ипотеки на Петербургском международном экономическом форуме обсудили, как программа изменила ситуацию на рынке. И, конечно, все ждали решения Президента – будет ли продлена эта мера господдержки.

- В прошлом году, несмотря на пандемию и непростую экономическую ситуацию, в России было выдано 1,8 млн кредитов на покупку жилья. Большой вклад в это внесла льготная ипотека под 6,5%. С апреля прошлого года было выдано более 500 тысяч займов по этой программе, - рассказал генеральный директор Единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ Виталий Мутко. - Это стало возможным благодаря мерам господдержки, своевременно запущенным правительством, и грамотной денежно-кредитной политике Центробанка.

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко во время сессии в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума. Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС

Помимо льготной программы под 6,5%, граждане могут воспользоваться и более сфокусированными, адресными продуктами с господдержкой: «Семейной», «Дальневосточной», «Сельской» и «Военной» ипотекой. Ипотечные заемщики могут при рождении третьего и последующего детей сократить задолженность по ипотеке за счет выплаты в размере 450 тыс. от государства. В улучшение жилищных условий можно вложить и материнский капитал, который с прошлого года распространен на семьи с первенцами. Наконец, граждане имеют возможность воспользоваться налоговыми вычетами при покупке жилья и уплате процентов по ипотеке.

Президентом ранее отмечалась необходимость повышения адресности оказываемой государством поддержки семьям с детьми, врачам, учителям, тяжелобольным людям при этом он особенно отметил, что расширение мер поддержки будет за счет региональных программ. ДОМ.РФ предложил регионам объединить федеральные и региональные меры поддержки по улучшению жилищных условий, тем самым повышая их адресность и предоставляя людям большую помощь. Первым регионом, где будет использован данный инструмент, стала Ростовская область.

Несмотря на быстрый рост ипотечного кредитования, качество ипотечного портфеля банков не ухудшается. «Мы видим по среднему сроку кредитования, что люди, в целом, взвешенно подходят к покупке квартиры, рассчитывают свои силы, - сказал Виталий Мутко. - Но очень часто граждане просто не знают о своих возможностях, которые государство им предоставляет. Ипотека, например, – сложный финансовый продукт, который состоит из множества компонентов. Поэтому очень важно вести разъяснительную работу среди населения по таким вопросам.

Чтобы помочь людям сориентироваться в доступных им мерах господдержки, ДОМ.РФ в прошлом году в разгар пандемии запустил работу Консультационного центра. Туда можно позвонить или написать в любое время суток – специалисты помогут разобраться в большом объеме информации, подскажут наиболее подходящие госпрограммы, расскажут о дополнительных льготах, мерах поддержки. И, кстати, Консультационный центр поддерживает более 200 тематик жилищной сферы на своей горячей линии, звонящим можно уточнить любую деталь, касающуюся покупки жилья, например, как правильно оформить ту или иную официальную бумагу, чтобы потом не столкнуться с проблемами, или стоит ли доверять тому или иному застройщику.

- Это очень нужная работа, мы будем уделять ей еще больше внимания, - подчеркнул Виталий Мутко. - В июне 2021 года планируем совместно с Минфином России провести мероприятие по повышению ипотечной грамотности – «Ипотечный марафон», который пройдет на площадке госкомпании при участии спикеров и экспертов ДОМ.РФ.

Стоит отметить, что тема финансовой грамотности и ориентирования в глубоком финансовом море красной нитью проходила через дискуссию на ПМЭФ. Так, например, столкнувшись с падением ставок по банковским вкладам, народ бросился искать, чем их заменить. Ведь деньги должны не лежать мертвым грузом, а работать, приносить доход, а не медленно таять из-за инфляции.

- Люди стараются вести себя рационально, но им зачастую не хватает знаний и навыков, - заметила председатель Центрального банке Эльвира Набиуллина. – Народ пошел на фондовый рынок, у нас сейчас 10 миллионов частных инвесторов. Но продукты там сложные, в которых еще нужно разобраться. А знаний для этого, как я уже сказала, зачастую не хватает. Плюс это накладывается на недобросовестное поведение некоторых финансовых институтов, которые, видя интерес, стали предлагать слишком сложные инструменты.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Это лишь подтверждает важность работы государства в лице Минфина, ЦБ и ДОМ.РФ в части повышения финансовой грамотности россиян, в том числе начинающих инвесторов. Тем более, что на главной сессии ПМЭФ Владимир Путин сообщил, что льготная ипотека на новостройки продлевается для всех регионов до 1 июля следующего года. Ставка составит 7% процентов, а предельная сумма кредита - 3 млн рублей. Кроме того, «Семейная ипотека» будет распространена и на семьи, где после 1 января 2018 года родился первый ребенок. В таком случае семья сможет взять кредит по ставке 6%. Максимальная сумма займа для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга составит 12 млн рублей и 6 млн рублей – для всех других субъектов. Как отметил Виталий Мутко, это взвешенные решения, направленные на плавный переход от антикризисных мер господдержки граждан к системным.

КОНКРЕТНО

ДОМ.РФ запустил Консультационный центр в апреле 2020 года, в сети он представлен порталом спроси.дом.рф. Здесь можно ознакомиться с инструкциями, касающимися не только ипотечных сделок, но и самых разных жизненных ситуаций: от получения налогового вычета до вложения материнского капитала. Портал также позволяет бесплатно ознакомиться со всеми федеральными и региональными жилищными программами господдержки, проверить статус заявления на выплату 450 тыс. рублей при рождении третьего ребенка, проверить жилье и застройщика.