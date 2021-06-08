Эксклюзивно на IVI: Бенедикт Камбербэтч в новом шпионском триллере

Основано на невероятной реальной истории

Начало 60-х: полковник ГРУ Олег Пеньковский передает разведданные в американское Консульство. Чуть позже МИ-6 засылает в СССР курьера – британского бизнесмена Гревилла Винна, который доставляет секретную информацию в Великобританию. Обоими руководит желание остановить гонку вооружений и предотвратить ядерную войну.

На самом деле, реально существовавший сотрудник советской разведки Олег Пеньковский в 1963 году был обвинен в измене Родине и расстрелян за шпионаж в пользу США и Великобритании. Гревилл Винн также был арестован, получил восемь лет тюрьмы, но спустя 11 месяцев его обменяли на советского шпиона, и Винн вернулся в Великобританию. Чуть позже, в 1964 году, на родине Винна вышла книга «Человек из Москвы».

В фильме сыграли Бенедикт Камбербэтч, Мераб Нинидзе, Джесси Бакли, Рэйчел Броснахэн, а также российская актриса Мария Миронова.

Смотрите фильм «Игры шпионов» с 10 июня в онлайн-кинотеатре IVI!