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Общество8 июня 2021 19:30

Эксклюзивно на IVI: Бенедикт Камбербэтч в новом шпионском триллере

Фильм «Игры шпионов» о противостоянии СССР и Запада будет доступен в онлайн-кинотеатре с 10 июня
Источник:kp.ru
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Основано на невероятной реальной истории

Начало 60-х: полковник ГРУ Олег Пеньковский передает разведданные в американское Консульство. Чуть позже МИ-6 засылает в СССР курьера – британского бизнесмена Гревилла Винна, который доставляет секретную информацию в Великобританию. Обоими руководит желание остановить гонку вооружений и предотвратить ядерную войну.

На самом деле, реально существовавший сотрудник советской разведки Олег Пеньковский в 1963 году был обвинен в измене Родине и расстрелян за шпионаж в пользу США и Великобритании. Гревилл Винн также был арестован, получил восемь лет тюрьмы, но спустя 11 месяцев его обменяли на советского шпиона, и Винн вернулся в Великобританию. Чуть позже, в 1964 году, на родине Винна вышла книга «Человек из Москвы».

В фильме сыграли Бенедикт Камбербэтч, Мераб Нинидзе, Джесси Бакли, Рэйчел Броснахэн, а также российская актриса Мария Миронова.

Смотрите фильм «Игры шпионов» с 10 июня в онлайн-кинотеатре IVI!

БИЗНЕС-ПРЕСС