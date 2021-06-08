Жуткий скандал в шоу-бизнесе: взбешенный Филипп Киркоров набросился на Светлану Лободу

Как заявил Киркоров, продюсер Лободы Нателла Крапивина (на фото справа) - "человек двойных стандартов". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Казалось бы, хватит уже скандалов для одной премии "МУЗ-ТВ". Громкий проигрыш Моргенштерна, отказ именитых артистов участвовать в "этом фарсе", критика со стороны бывшего руководства канала и вишенка на торте: проверка Роскомнадзора на ЛГБТ-пропаганду. Но нет: похоже, главное музыкальное событие года надолго посеяло раздрай в шоу-бизнесе.

Так, сразу после премии продюсер Светланы Лобода в своем телеграм-канале выступила со смелым сообщением. По словам Нателлы Крапивиной, по итогам премии "МУЗ-ТВ" шоу-бизнес все больше напоминает ей цирк уродов, а Лобода - "самый крутой артист, показавший номер, до которого всему шоу-бизнесу еще как Роскосмосу до Илона Маска". Но этим не закончилось: в Инстаграме нового друга Филиппа Киркорова Давида Манукяна, с которым у него "дуэт на сцене и по жизни", продюсерша оставила гневный комментарий. Под фото стоящих под ручку Киркорова с Давой она неосторожно написала: "Паноптикум в чистом виде. Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки", видимо, намекая, что отношения мужчин далеки от дружеских.

Блогер Давид Манукян ("Дава") и певец Филипп Киркоров перед церемонией вручения наград "Муз-ТВ 2021". Фото: Иван МАКЕЕВ

Стерпеть такое поп-король не мог. На отдыхе в Дубае, куда отправился сразу после премии, Филипп Бедросович записал эмоциональное видеообращение к Лободе и ее продюсерше, разругавшись с обеими в пух и прах. И это при том, что Киркоров долгие годы после истории с "розовой кофточкой" игнорировал любые нападки в свою сторону, руководствуясь принципом "собаки лают - караван идет". Но на этот раз артиста, видимо, задели за живое. Он не только жестко ответил на оскорбления, но и обвинил Лободу в плагиате Бейонсе в 2017 году. Номер отечественной певицы на премии "МУЗ-ТВ" действительно сильно смахивал на шоу заморской звезды, что не осталось незамеченным в блогосфере.

- Лунатики, кто вы все такие и откуда взялись?! - ответил Филипп на нападки Крапивиной. - Некоторые возомнили, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий. Сколько пафоса и надменности... Я не упрекаю вас. Ведь так легко поверить, что накрученные от ботов мертвые души просмотров это и есть популярность. Может, к счастью, многим артистам далеко до вас. Потому что воровать номера других артистов и плагиатить... Девочки, где вы учились, я преподавал. Сегодня я оказался в потрясающем месте и с высоты хорошо разглядывать суету. Вас смущает, что на поворотах вас обходят жадные до работы и творчества молодые артисты? В вас так много агрессии, желчи и яда. Не ожидал от команды, которые представляют "прогрессивную" артистку. Ух, как вам всем аукнется. Закон бумеранга никто не отменял!

Как заявил Киркоров, продюсер Лободы Нателла Крапивина - "человек двойных стандартов".

- Мне стыдно находиться в вашем пластиковом мире! - разбушевался Филипп в своем видеообращении. - Особенно дико слышать от современного человека, который отвергает любые формы гомофобии, про ущемление гражданских свобод. Вот это лютый прошлый век. Расчленить меня на шашлыки? А оскорбление и угрозы в соцсетях, Нателла..? Вам явно нужен фактчекер, который будет сверять посты с текущим этическим кодексом. А то у меня есть грешки: исключаю токсичных людей из своего общества. И всегда буду жестко выступать против любой дискриминации человека, основанной на каких-либо признаках. И да, главное - поддерживать талантливых людей, молодых артистов. Вот космос, до которого вам как до Луны. Вы все еще ползаете, как гусеницы, и лишь судьба решит, раздавят вас или из вас получится бабочка. Желаю, чтобы и в ваших глазах поселилась наконец-таки любовь. Ведь любовь - это высокое чувство, и не каждому дано иметь крылья, чтобы подняться так высоко.., - заявил на прощание Филипп Бедросович, саркастично послав оппоненткам воздушный поцелуй.

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