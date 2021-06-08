Первые летчицы-истребители появятся в ВКС России

Замминистра обороны России Николай Панков посетил Оренбургское президентское кадетское училище. Фото: Министерство обороны РФ

Через два года в российских Воздушно-космических силах появятся первые летчицы-истребители, которые будут управлять современными боевыми самолетами, сообщил во вторник, 8 июня, статс-секретарь, замминистра обороны России Николай Панков по итогам посещения Оренбургского президентского кадетского училища.

"Мы всех девушек в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков (КВААУЛ) готовим для боевой авиации. Да, действительно, распределение по родам авиации есть: несколько девушек-курсантов, их немного, готовятся в истребительную авиацию, несколько - в штурмовую авиацию, абсолютное большинство - в Военно-транспортную авиацию", - рассказал замминистра.

Фото: Министерство обороны РФ

"В ближайшем будущем в действующих строевых частях мы сможем увидеть первых российских летчиц-истребителей", - уточнил замминистра.

Панков отметил, что девушки-курсанты уже летают, совершают прыжки с парашютом и "без каких-либо поблажек в полном объеме выполняют программу подготовки военных летчиков России".

В Минобороны отметили, что в настоящее время в КВВАУЛ часть летчиц закончили четвертый курс. В частности, на реактивных учебных самолетах Л-39 они осваивали разные виды летной подготовки, включая фигуры сложного пилотажа и групповую слаженность.

В ходе рабочей поездки Николай Панков также проинспектировал уровень оснащения учебно-материальной базы Оренбургского президентского кадетского училища, где дети учатся с 4-го класса. Напомним, Оренбургское училище стало первым президентским кадетским училищем в России, учебное заведение было открыто в 2010 году на базе бывшего Оренбургского высшего зенитного ракетного командного училища им. Орджоникидзе. 85-90% кадет из президентских училищ идут в вузы МО РФ и силовых структур.