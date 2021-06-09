Анекдот: Нарисовал себе усы и пришел на работу, а женщины с нарисованными бровями сказали, что я дурак

Женщина жалуется подруге:
- Никак не могу приучить мужа к порядку - каждый раз он прячет заначку в новое место!
* * *
Формула российского экономического чуда: чудили, чудим и будем чудить!
* * *
Как заработать при помощи интернета всего в два шага:
1) отключаем интернет;
2) идем работать.
* * *
Неправда, что простые россияне не следят за успехами наших бизнесменов!
Бывает, зайдешь в продуктовый, смотришь на цены и сразу понимаешь: еще кто-то из наших пробился в сотню Forbes.
* * *
Вещи, которые нам жалко выбросить, - хлам.
То, что не хватило духу выбросить родителям, - винтаж.
То, что пожалели выбросить дедушка с бабушкой, - антиквариат.
* * *
В СССР в колхозах тоже криптовалюта была - трудодень называлась.
Население целый год их майнило, а осенью меняло на зерно и облигации государственного займа.
* * *
Конечно, я смотрю новости! Но иногда хочется узнать, что же происходит на самом деле.
* * *
- Смилуйтесь, прошу вас! У меня жена и пятеро детей!
- Я все понимаю, братан, но мы вынуждены тебя отпустить вместе с остальными заложниками.
* * *
Пирсингованный парашютист разбился насмерть, так и не найдя нужное кольцо.
* * *
- Девушка, а вы животных любите?
- Очень!
- Возьмите меня к себе, я такая скотина!
* * *
Я круче, чем динозавры. Они вымерли, а я минералочки с утра выпил - и снова живой!
* * *
Повыходят замуж за старых режиссеров, композиторов, артистов, бизнесменов и говорят, что по любви...
Но что-то я не слышал, чтобы влюблялись в старых слесарей.
* * *
Если тебе сказали, что ты добрый и умный, - не ведись!
Спроси, что ей нужно...
* * *
Говорят, скоро у нас назло этим горе-изобретателям с Запада запустят не то что беспилотную машину, а целый беспилотный трамвай!
Но в кабине все равно будет человек, чтобы выбегать и ломом переводить стрелки на рельсах.