Анекдот: Нарисовал себе усы и пришел на работу, а женщины с нарисованными бровями сказали, что я дурак

Женщина жалуется подруге:

- Никак не могу приучить мужа к порядку - каждый раз он прячет заначку в новое место!

* * *

Формула российского экономического чуда: чудили, чудим и будем чудить!

* * *

Как заработать при помощи интернета всего в два шага:

1) отключаем интернет;

2) идем работать.

* * *

Неправда, что простые россияне не следят за успехами наших бизнесменов!

Бывает, зайдешь в продуктовый, смотришь на цены и сразу понимаешь: еще кто-то из наших пробился в сотню Forbes.

* * *

Вещи, которые нам жалко выбросить, - хлам.

То, что не хватило духу выбросить родителям, - винтаж.

То, что пожалели выбросить дедушка с бабушкой, - антиквариат.

* * *

В СССР в колхозах тоже криптовалюта была - трудодень называлась.

Население целый год их майнило, а осенью меняло на зерно и облигации государственного займа.

* * *

Конечно, я смотрю новости! Но иногда хочется узнать, что же происходит на самом деле.

* * *

- Смилуйтесь, прошу вас! У меня жена и пятеро детей!

- Я все понимаю, братан, но мы вынуждены тебя отпустить вместе с остальными заложниками.

* * *

Пирсингованный парашютист разбился насмерть, так и не найдя нужное кольцо.

* * *

- Девушка, а вы животных любите?

- Очень!

- Возьмите меня к себе, я такая скотина!

* * *

Я круче, чем динозавры. Они вымерли, а я минералочки с утра выпил - и снова живой!

* * *

Повыходят замуж за старых режиссеров, композиторов, артистов, бизнесменов и говорят, что по любви...

Но что-то я не слышал, чтобы влюблялись в старых слесарей.

* * *

Если тебе сказали, что ты добрый и умный, - не ведись!

Спроси, что ей нужно...

* * *

Говорят, скоро у нас назло этим горе-изобретателям с Запада запустят не то что беспилотную машину, а целый беспилотный трамвай!

Но в кабине все равно будет человек, чтобы выбегать и ломом переводить стрелки на рельсах.