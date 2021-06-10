Клубника цветет уже в марте: Как вятский садовод приспособил для подогрева теплиц тепло Земли

Первая клубника на Вятке от 22 мая. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Сызмальства мучил меня вопрос: почему зимой вокруг стволов деревьев образуются проталины? Ученые, коим я писал, отвечали, что солнце нагревает стволы, потому проталины. Но в отрочестве моем появились железобетонные электрические столбы, вокруг которых также образовывались проталины, даже если столбы стояли в полной тени - без всякого подогрева солнцем! Здесь уже и Академия наук СССР не могла объяснить мне толком это загадочное явление. И лишь на днях вдруг открылась тайна, отвергающая мистическое начало вокруг столбов.

Вятский садовод Алексей Чикалев, в прошлом главный агроном Кировской области, показал мне в одной из своих теплиц трубу, вкопанную в землю и пояснил, что зимой эта труба обогревает теплицу!

Труба в теплице, по которой зимой подымается земное тепло. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Дело в том, что земля на Вятке промерзает до 170 сантиметров. А ниже температура уже плюсовая. Если пробурить отверстие на 2 метра, то на дне его всю зиму температура держится от 5 до 7 градусов тепла. Ставим трубу, и земное тепло по ней станет вздыматься наверх. Если теплица хорошо укрыта, то даже в самую лютую стужу температура в ней будет близка к нулю. Две-три тепловых трубы, естественно, тепла принесут нам больше. Так вот почему полый внутри железобетонный столб плавит снег вокруг себя! А ученые-то не знают. Наверное и деревья подобным образом через корни свои черпают тепло земное.

Благодаря тепловой трубе почва в теплице у садовода Чикалева зимой не промерзает. И в конце марта, когда «в полях еще белеет снег», в теплице Алексея Александровича уже оживает клубника. А к 22-му мая, аккурат на праздник - Международный день биологического разнообразия - садовод получает спелую ягоду, сочную и пахучую.

Веду с Алексеем научные разговоры в одной из его теплиц. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Кусты клубники у Чикалева в полиэтиленовых обрезанных бутылях. Посему мобильны. К началу лета их можно вынести под солнце и дождь. А в теплице выращивать, например, арбузы и разную тропическую диковину. Пару лет назад я уже был в этой теплице, отсюда и фото мое с арбузом.

Вятский арбуз у садовода Чикалева на специальной подставке. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Еще Алексей Чикалев выращивает виноград в открытом грунте. Тут тоже есть своя хитрость. Виноград растет у южной стены его дома и вплотную с домашним фундаментом. Фундамент дома опять же не промерзает из-за тепла домашнего и греет зимой виноградные корни. Оттого ягода виноградная в сентябре вызревает сладкой и сочной. От грузинской неотличима. И это притом, что участок Алексея Чикалева расположен на широте Санкт-Петербурга.

Это вятский виноград Алексея Чикалева. В конце сентября созреет. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Наверняка и у многих садоводов любителей есть свои интересные аграрные новшества и находки. Поделитесь, кому не жалко, на нашем форуме.