Вятский Никола Тесла построил свою солнечную электростанцию на огороде, чтобы продавать электричество

Олег Евсеев и дело его мечты. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Запасов нефти и газа на планете Земля, как упреждают ученые, осталось всего-то лет так на 60. А потом… всё! Туши свет - в прямом смысле слова. Электричество ГЭС и АЭС станет чудовищно дорогим из-за дефицита. И будет оно поступать только на самые важные и военные объекты. Население расстанется с телевизором, компом. Вечером при свечах, лучинах станет читать бумажную «Комсомолку». На смену железным коням вернется крестьянская лошадка. Горожане станут жаловаться на кучеров за неубранный навоз.

Все так и будет, если человечество не найдет замены углеводородам. А потому люди умные уже сейчас, озаботившись о судьбе потомков, замену ищут. Среди таких подвижников и Олег Евсеев, 1978 г. рождения. Живет он с семьей в частном доме на окраине Кирова. Работает дворником. А в недавно руководил отделом в известном банке и было у него в подчинении 74 человека в разных районах области. Потому Олег много колесил на личной машине и жег бензин на большие суммы. Тогда Олег и задумал купить электромобиль, а заряжать его от своих солнечных батарей. И стал он строить у себя в огороде солнечную электростанцию - СЭС. Купил одну китайскую батарею за 17 тысяч рублей и три чебоксарского производства по 20 тысяч. Все с заявленной мощности около 400 ватт в час. Но на деле наши оказалась несколько мощнее заявленной цифры, а китайская наоборот. Ныне в погожий майский день станция вырабатывает с учетом всех потерь около 12 киловатт. А на домашние нужды уходит в сутки 8 кВт. Излишек в 4 киловатта Олег отдает в городскую сеть «Кировэнерго».

Олег Евсеев и его СЭС. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Для энергетиков это капля в море и бухгалтерская морока, но по закону они обязаны покупать электричество от населения. Поэтому, надо думать - изрядно поматерясь, вятские энергетики подписали с Олегом договор. Дело в том, что прогрессивный Запад и даже Украина вовсю это дело практикуют. Следовательно, и мы должны. Более того, энергетики обязаны за свой счет установить специальный счетчик ценою в 17 т.р. Но тут уж они развели руками: «Ты у нас первый такой по области, чтобы счетчик согласовать, времени надо много». И Олег сам купил тот счетчик. Но электричество Олег пока что не продает, осваивая станцию. Просто подсчитывает, сколько он передал в городскую сеть излишков и сколько взял из той же сети ночью. А в будущем намерен и продавать. К тому же собрался ставить еще две мощные китайские панели по 560 ватт. Каждая стоит 25 тысяч. В целом, вся станция обошлась Олегу в 120 тысяч рублей. И по его прикидкам окупит она себя лет через 10.

СЭС Андрея снабжает дом электричеством даже в пасмурные зимние дни. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Надо сказать, что 1 кВт в Кирове стоит 4 рубля 10 копеек. Но по стране цены разные.

На Кубани бы окупаемость случилась быстрее. Там солнца больше и киловатт дороже - 5 р. 02 коп.

Самое дешевое электричество в Иркутской области - 1 р. 17 к.

В Крыму, например - 3 р. 31 к.

В Москве 5 р. 66 к.

А самое дорогое на Чукотке 8 р. 50 к.

НА УКРАИНЕ ПЕРЕБОРЩИЛИ С СЭС

На Украине 1 кВт для населения стоит на наши деньги, примерно 4 р. 52 к. Но покупают там электричество от частных солнечных ЭС у того же населения по 16,3 евроцента за кВт. То есть - около 14 р. 70 коп. Так государство побуждает украинцев на производство электричества. От этого ныне на Украине, по словам Олега, случился бум на домашние СЭС. Но получилось по Черномырдину - «как всегда». Электросеть украинская не может принять более 30 кВт в час от частников. А из одной деревни отдача гораздо выше. И если спозаранку первым успел войти в сеть Петро со своими 30 кВт, то другие сельские энергетики уже не могут в систему влиться - «труба заполнена».

Вятская сеть может принять того меньше - до 15 кВт в час. А потому Олег ограничен в производительности.

Олег Евсеев с женой и сыном. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Почему бы, спрашиваю Олега, не заняться более выгодными делами? Выращивать поросят, гусят..., наверняка, прибыльнее в десятки раз. Отвечает, что поросята, гусята не его стихия. А главная цель Олега купить для жены электромобиль, обучить трехлетнего сына Тимофея работе с СЭС. Я, говорит, всю жизнь работал продажником. В девяностые торговал по всей стране вятской обувью. А потом, имея высшее экономическое, устроился в банк тем же продажником, начальником отдела продаж. Навязывал людям услуги разные.

- Но почему продажником? Какое-то слово пошлое.

- А как еще? Ну, спекулянт, торгаш… Сейчас Россия переживает самое паршивое время, когда все предприятия нацелены на продажность и прибыль любой ценой. Из менеджеров продажников выжимают всё. Их за людей не держат. Всякий продажник обязан навязывать: товары, услуги, кредиты, страховки, комиссии и т. д. За это и презирают их. Как-то мы с коллегой из другого банка приехали на крупное предприятие агитировать за зарплатные карты. Главбух собрала трудящихся и говорит: «Сегодня на сцене нашего цирка два клоуна. Один представляет банк такой-то, другой из банка такого-то. Вот кто из них вам покажется убедительнее, за тот банк и проголосуем». Я оказался более убедительным клоуном. Продажникам, чтобы выжить, надо подмазаться к начальству и вовсю хитрить. Это такая проклятая специальность. Они загоняют людей в кредиты.

Я работал в этой сфере, не считаясь со временем. Жену и дочь не видел практически. Это стало причиной развода. Сейчас у меня другая семья. Наверно я работал бы по сей день в банке, получал свои 100 тысяч, но в 2018 году стало падать зрение. Врачи обнаружили болезнь Шнайдера. Уже не вижу бумаги, не работаю на компьютере. Врач сообщил, что это не лечится и даже не думай никуда обращаться. Попадешь на шарлатанов. В перспективе полная темнота. Но один мудрый человек сказал мне «Не спрашивай, почему Бог тебя наказал, спроси для чего наказал?». И вот теперь я устроился дворником на 12 тысяч. Зато много времени, которое могу посвятить жене и воспитанию сына.

Проку в хозяйстве от этой СЭС, как видим мы, вовсе нет. А небольшая прибыль призрачная придет, быть может, через десяток лет. Однако для приобщения трехлетнего Тимофея к технологиям будущего эта СЭС очень даже полезна. Малец, по словам отца, с интересом осваивает «игрушку», только лишь успевай следить, чтобы не шибануло током. Если даже из Тимофея не выйдет Николы Тесла, то, как отец надеется, «продажником» Тимофей не станет.

ВТОРАЯ ВЯТСКАЯ СЭС

Неподалеку от дома Олега Евсеева я увидел второй, куда более крупный комплекс солнечной электростанции, поставленный в огороде старенького домишки. Насчитал там из-за забора 19 панелей больших и малых. А дом закрыт. Соседи сказывали, что живет тут Андрей, лет ему так за 30-ть. Женат, есть двое малых деток. Но с прессой Андрей толковать не будет, потому как не любит власть. Она у него отняла чего-то еще в деревне, где жил Андрей. Для того и поставил теперь он электростанцию, чтобы за электричество не платить властям. ...Ну прямо как Мишка Гусев из нашумевшего романа в «КП» «Когда старухи были молодыми»!

На другой день Андрей оказался дома, но мое предложение - увековечиться для потомков на добру память - сходу отверг, разговаривать и фотографироваться не стал. И посмотреть свою СЭС не разрешил. Одно же, что удалось «вытянуть из него клещами»: у парня вышел конфликт с «Кировэнерго». Андрею, по его словам, ошибочно насчитали 70 тысяч рублей задолженности. Сказали: или плати, или обрежем, нах, провода тебе. «Режьте!» - сказал Андрей, а сам купил и смонтировал на 350 тысяч рублей на своих трех сотках электростанцию из китайских панелей. И дает она электричества вдоволь также и в зимние коротки дни.

Как просветил меня позже один из представителей завода «Хевел» в Москве Андрей Павленкович - солнечные панели даже в пасмурный зимний день улавливают лучи светила, если они почищены от снега. И вырабатывают около 30 процентов ватт от своей максимальной мощности.

На вопрос: откуда деньги? Андрей ответил просто: «Работаю!».

Интересно тут посчитать. Примерное потребление в Кирове бытовой энергии на 33 рубля в сутки. Стало быть Андрей окупит свою СЭС через 29 лет. Если даже учесть рост цен на электричество и отнять лет 5, то выдержат ли такой срок панели? А уж аккумуляторы точно менять придется. Зато независимость от энергетиков!

По словам соседей Андрей не пьет. Лет пять назад приехал в Киров из глухомани и приобрел вот эту халупу. Мастер на все дела - золотые руки, и он востребован разными частниками, конторами на монтаж и ремонт всякой электротехники. Имеет три автомобиля и где-то неподалеку строит добротный дом. Вполне возможно, что талантливый парень на базе этой электростанции еще чего-то изобретет, чем удивит нас всех.

Таким вот образом Андрей разбивает вдребезги либеральную версию, что в российской глубинке молодые люди обречены на нищету.

Не знаю, конечно, как там на самом деле у Андрея образовался долг, но, к слову сказать, у меня тоже есть дом под Кировом, и в 2019 году «Кировэнерго» ошибочно насчитали мне больше двух тысяч долга, грозя обрезанием. Что-то пояснять и писать им было бессмысленно, попросту «дурака включили». Пришлось плюнуть и заплатить. Не судиться же из-за этой суммы.

НЕ ПРИБЫЛЬНО, А НАУКИ ДЛЯ

Вятский пенсионер и пассионарий Алексей Чикалев, в прошлом главный агроном Кировской области, поставил на своем приусадебном участке четыре стоваттные китайские панели по цене 4 500 р. каждая. То есть, общей мощностью в 400 ватт и ценой на 18 000 рублей. Еще смонтировал ветряной генератор на 800 ватт (при хорошем ветре) и ценой в 10 000 рублей. Аккумуляторы обошлись в 18 000 рублей. Вся эта энергоустановка, по расчетам Алексея Александровича, окупится лет через десять. Но окупаемость дело десятое. Главный интерес 70-летнего энтузиаста - научный.

Ветряной генератор Алесея Чикалева. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- Из всего объема знаний, добытых человечеством, - утверждает Алексей Александрович, - девяносто процентов получено за последние 20 лет! И страшно представить, что мы приобретем еще через 10 лет. А энергетика наше всё. Потому мне давно хотелось заняться этой наукой. И вот теперь приходится погружаться и в физику, и в термодинамику, и в опыты Николы Тесла. До всего дохожу я своим умом.

Цены на солнечные панели, по словам Алексея Александровича, за последние годы резко выросли. Полагает, что причина этому большой интерес народа не столько к прибыли, сколько к опытам с этим новшеством. Сам он, к слову, намерен устанавливать зеркала для отражения дополнительного солнечного света на батареи. А еще кое-что внедрить от того же Тесла, но это пока секрет.

Солнечные панели у Алексея Чикалева. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

ПАМЯТНИК НЕСБЫВШЕЙСЯ НАДЕЖДЕ

В поселке Сошени под Кировом на опоре в 60 метров стоит огромным памятником 90-м годам - дорогой ветрогенератор с размахом лопастей в 20 метров. Лопасти уж с десяток лет не крутятся. Поселковая молодежь понятия не имеет, что это и откуда. Молодежи неинтересно. По версии старожилов, штуковину ту поставили хитрые москвичи. Украли на ней народные деньги и сбежали в Америку. Ныне под ветряком предприятие «Рубачи», директор которого Олег Комаров и открыл мне правду. Оказалось, что генератор поставил один хороший человек, мечтавший превратить город Киров в город сад, осчастливить всех. И дал Олег телефон вдовы того человека.

Директор предприятия "Рубачи" Олег Комаров (справа) и местный житель Вячеслав Сведенцов благодарны инженеру Медведему за поселковую достопримечательность. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Так я познакомился с Надеждой Смертиной. Живет она не в США, а в Кирове. Рассказала, что муж покойный Медведев Владимир Николаевич был инженером железнодорожником и страстным романтиком-изобретателем. Еще в 80-е он стал самым молодым спецом, получившим в 35 лет из рук министра знак «Почетный железнодорожник» за уникальное изобретение систем безопасности. Но от предложения работать в Москве отказался. С приходом Интернета в Россию горячо пробивал на Вятке его внедрение, объясняя большим чиновникам - что это и для чего. Мастерил с коллегами компьютеры из телевизоров. В начале 90-х создал индивидуальное предприятие по производству систем безопасности. Их устанавливали на станциях, и приборы улавливали дефекты проходящего поезда - нагрев букс и т.п.

Железные дороги тогда были каждая по себе. Отдельно «Горьковская», «Октябрьская» и прочие. Все отдельно платили изобретателям. Немало и брали в долг. В 1995 году Владимир с Надеждой, оказавшись во Франции, проехали на экспрессе со скоростью до 320 км в час. Инженер был ошеломлен. Это же от Москвы до Сочи добраться можно за 5 часов! Но мы должны обогнать французов. Владимир Николаевич стал изучать европейский опыт и понял, что голова всему - компьютеры, которых у нас тогда почти не было. Так и пришла идея поставить в поселке Сошени завод по сборке производственных компьютеров.

Нынче этот пропеллер служит ориентиром для предприятия "Рубачи". Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Завод немецкого образца - бОльшая часть подземная для сбережения тепла. Все самое современное, включая немецкий ветряной генератор «Ventis» на 100 кВт. Он мог не только снабжать завод, но и давать дешевое электричество на поселок. Многие железные дороги поддержали сей бизнес план, настроились покупать компьютеры и вернуть долги. Весело закипела стройка. И в марте 2001 года генератор выдал первые киловатты. Но… скоро разрозненные дороги объединили в одну. Поменялись начальство и настроения. Долги Медведеву выплатить отказались. Стройка остановилась. А Владимир Николаевич от нервного потрясения тяжело заболел и в 2013 году умер в возрасте 64 лет. Сейчас на месте его недостроенного компьютерного завода расположилось предприятие «Рубачи», которое рубит срубы для частных домов и бань. Крылатая же махина над головой рубачам не мешает. Наоборот, заказчики срубов ориентируются на пропеллер, когда едут на предприятие.

Немецкий ветрогенератор застыл под вятским небом. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Помимо прочего Владимир Николаевич изобретал некие генераторы на магнитах, испытывал их, радовался успехам, наработал множество чертежей и перед смертью он, по словам вдовы, сокрушался очень, что некому передать в России все эти системы будущего. Какие-то чертежи Надежда Васильевна раздала коллегам мужа. Что-то еще у нее осталось.

Похоронен изобретатель на сельском кладбище. И только вдова, да еще немногие всякий раз его вспоминают, будучи в южной части города, откуда виден на много верст крылатый памятник инженеру и Почетному железнодорожнику Владимиру Медведеву.

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