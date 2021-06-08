Продюсер Лободы объявила о завершении сотрудничества на фоне скандала с Киркоровым

Продюсер, режиссер Нателла Крапивина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Грандиозный скандал поп-короля с продюсером Лободы Нателлой Крапивиной закончился... увольнением последней. Об этом Крапивина сама объявила в Инстаграме.

- Все бесконечное конец свой обретает... С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу, - написала Нателла в соцсетях.

Такого развития событий, похоже, не ожидал никто.

- Если честно, мы сами не понимаем, что случилось, - призналась kp.ru пресс-секретарь Светланы Лободы Дарья Бурлакова. - Возможно, какие-то комментарии будут позже...

А команда Филиппа Бедросовича и подавно оказалась не в курсе разгулявшихся сил.

- Первый раз слышу об увольнении Крапивиной. Где об этом пишут? Она сама в Инстаграме? - удивилась пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская.

- Филипп Киркоров созванивался с Лободой или Крапивиной? Возможно, нападки продюсера не были согласованы с певицей, и поэтому между ними случился сыр-бор? - прямо спросила "КП".

- О звонках Филиппа кому-либо мне неизвестно. Ну а о том, что происходит у Светланы с ее продюсером, мы можем только догадываться, - лаконично завершила разговор помощница поп-короля.

Напомним, после премии "МУЗ-ТВ" продюсер Лободы Нателла Крапивина неожиданно набросилась на Филиппа Киркорова и других артистов, заявив, что шоу-бизнес все больше напоминает парад уродов, а до Лободы остальным коллегам "как Роскосмосу до Илона Маска". Особенно жестко продюсер прошлась по новому другу поп-короля Давиду Манукяну, который на премии старательно изображал из себя жениха на импровизированной свадьбе с Киркоровым. Поведение Давы Крапивина прокомментировала хештегом "Дава, застрелись", а еще заявила, что на Кавказе за подобное "пускали на шашлыки".

Поп-король не смог стерпеть оскорблений и записал гневное видеопослание, обвинив Крапивину в двойных стандартах, а ее протеже - в плагиате.

- Лунатики, кто вы все такие и откуда взялись?! - отчитал Филипп двух неразлучных прежде подруг Лободу и Крапивину. - Некоторые возомнили, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий. Может, к счастью, многим артистам далеко до вас. Потому что воровать номера других артистов и плагиатить... Девочки, где вы учились, я преподавал. Вас смущает, что на поворотах вас обходят жадные до работы и творчества молодые артисты? В вас так много агрессии, желчи и яда. Не ожидал от команды, которые представляют "прогрессивную" артистку. Ух, как вам всем аукнется. Закон бумеранга никто не отменял!

Между тем, это далеко не единственный скандал, который в этом году разыгрался вокруг премии "МУЗ-ТВ". После громкого проигрыша Моргенштерна сразу несколько именитых артистов заподозрили руководство телеканала в спекуляции зрительскими голосами и впредь отказались участвовать в "этом фарсе". Кроме того, из-за мужчин в платьях на красной дорожке и странной "свадьбы" Киркорова с Манукяном Роскомнадзор теперь будет проверять эфир премии на ЛГБТ-пропаганду.

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