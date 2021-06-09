Вопрос дня: Настоящий друг - это кто? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей КРАСНОПЕРОВ, летчик-инструктор:

- Когда два пилота сидят в машине - они как братья. Был случай, когда после столкновения в воздухе летчик при ударе о другой самолет потерял сознание. Сидевший сзади командир звена до последнего пытался спасти товарища и машину. Это дружба?

Александр РУНОВ, вице-президент Московской школы гипноза:

- Дружба - когда люди одного мировоззрения. Я был другом семьи замглавы МВД СССР Чурбанова, зятя Брежнева. Когда он освободился, я ему помог попасть на ТВ, мы завязали дружбу. Когда ему было грустно - он звонил: «Саша, можешь приехать?» Ставилась бутылка водки - и мы говорили обо всем.

Виталий ДЕМИДКИН, офицер спецподразделения «Альфа»:

- В спецподразделениях связки состоят из пар или троек. У меня был друг, с которым делили хлеб, соль и воду. Прикипаешь к такому - как к семье. У космонавтов есть упражнение - под одним душем: кому-то нужно погорячее, кому-то - похолоднее. Важно понять, что пройдешь с этим человеком и жар, и холод.

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра:

- На геофаке МГУ была учеба жизни как таковой. Учишься принимать других людей с разными темпераментами. А на практиках на Кавказе, в Хибинах, в Каракумах начинаешь понимать и тип облаков, и тип людей.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:

- Настоящий друг - тот, кому не нужно объяснять свои поступки. Как в анекдоте: «Друга можно попросить перевезти мебель, но только настоящего друга можно попросить перевезти труп». С другом не надо каждую секунду созваниваться.

Иван ДУШАРИН, вице-президент Федерации альпинизма России:

- Друг - это человек, которому доверяется жизнь в прямом смысле. Он иногда ближе, чем члены семьи. У меня такие испытания были . Когда доходишь до уровня серьезных восхождений - ненадежные, не друзья, отсеиваются автоматически.

Максим АЛЕКСЕЕВ, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Мне внуки говорят: «Дед, у нас весь класс - друзья!»

Я говорю: дай бог, чтобы в жизни у человека было хотя бы два настоящих друга.