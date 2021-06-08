В соцсетях не могут понять, неужели Трамп надел брюки задом наперед

Американцы потешаются над дизайном брюк экс-президента. Фото: YouTube

В США снова обсуждают бывшего президента Дональда Трампа. Но не из-за его политических заявлений. На съезде Республиканской партии в Северной Каролине экс-глава государства предстал перед публикой в брюках, надетых задом наперед.

По крайней мере, именно такой вывод сделали пользователи соцсетей, изучившие запись выступления 45-го президента США. Складки на нижней части его костюма выглядят так, будто они должны быть сзади. Да и такой необходимой для мужских брюк детали, как ширинка, на кадрах из Северной Каролины не просматривалось.

Это было чуть ли не первое появление Трампа на публике после того, как в конце января он покинул Белый дом. Как предположили некоторые особо ехидные комментаторы, бывший президент просто забыл, как надевать костюмные брюки. В жаркой Флориде, где обосновался Трамп, куда уместней шорты.

А некоторые даже вспомнили экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который в свое время точно таким же образом фраппировал публику, на публичном мероприятии в Одессе – там он успел поработать губернатором.

И вот уже серьезные заокеанские СМИ вынуждены изучать гульфик 45 президента Соединенных Штатов. И даже The New York Times посвятила брюкам Трампа заметку. Впрочем, вероятнее всего, до уровня Саакашвили Трамп не опустился. Привлеченные к делу портные рассказали, что, скорее всего, у бывшего президента не абы какие портки, а сшитые на заказ, а у таких моделей крой может отличаться от привычного глазу простого обывателя.