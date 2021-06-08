Убитая горем Татьяна Буланова разрыдалась на похоронах

Татьяна Буланова. Фото: Артем КИЛЬКИН

Татьяна Буланова пришла проститься со своим близким другом Артемом Анчуковым, который скончался 5 июня 2021 года в реанимации. Говоря прощальное слово, певица не смогла сдержать эмоций и разрыдалась.

Татьяна Буланова была близкой подругой Артема Анчукова. 39-летний артист скончался из-за коронавируса. 8 июня в Санкт-Петербурге похоронили звезду сериалов "Ментовские войны" и "Улицы разбитых фонарей". Днем его отпели в церкви.

Буланова на похоронах еле держалась. Не пряча слез, она, рыдая, едва прошептала: "Мне тебя будет очень не хватать. Но ты навсегда останешься в моем сердце и в памяти наших людей. Спасибо тебе за все и прощай".

Артистка буквально убита горем. Она тяжело переживает уход Анчукова. Артисты пели дуэтом, записали две композиции.

Напомним, Артем Анчуков две недели назад почувствовал себя плохо, но лечился дома. Когда терпеть уже не было сил, он вызвал врача, и его госпитализировали в реанимацию, подключили к ИВЛ.

По словам Булановой, поражение легких у ее друга было 85%. Актер перед смертью сильно мучился - он постоянно задыхался. Артист умер на 40-м году жизни. Анчуков мог избежать летального исхода, если бы не тяжелое хроническое заболевание, обострение которого и спровоцировала вирусная инфекция. Какой страшный недуг скрывал от друзей и коллег актер, неясно до сих пор.