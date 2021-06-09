Такого не было 50 лет: 10 июня россияне увидят кольцеобразное солнечное затмение

Таким станет Солнце в максимальной фазе кольцеобразного солнечного затмения. Фото: Shutterstock

Астрономы Московского планетария, NASA и портала Meteoweb.ru напоминают: 10 июня 2021 года случится кольцеобразное солнечное затмение – такое, какого не было аж 50 лет.

Полную фазу затмения, а именно огненное кольцо, которое воссияет в небе, сначала увидят в канадской провинции Онтарио, а потом в Якутии и на Чукотке. Местным жителям стоит запастись «оптическими приборами» - СD-дисками или закопченными стеклышками, сквозь которые можно будет наблюдать солнечно-лунное шоу и не ослепнуть при этом.

Так Луна прикрывает Солнце во время затмения - на снимке собраны разные его фазы.

Кольцеобразным затмение станет от того, что Луна не полностью прикроет Солнце: а частично – на 94 процента. Такое иной раз бывает, когда наш естественный спутник находится чуть дальше от Земли, чем обычно.

Схема обычного солнечного затмения и кольцеобразного.

Над Москвой затмение будет частичным и совсем не кольцеобразным. Луна просто «отгрызет» примерно треть Солнца - 26,7 процента.

Произойдет это в 14 часов 26 минут 15 секунд по московскому времени.

Тень Луны появится в Северной Америке, перебежит через Северный полюс в Россию и там исчезнет.

Кстати, чтобы не коптить стеклышки и искать CD-диски защищающие глаза, солнечное затмение можно визуализировать на листе бумаги с помощью так называемой камеры обскура – другого листа, проколотого булавкой. Главное, чтобы погода благоприятствовала.