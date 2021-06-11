Набиуллина объяснила, почему нельзя замораживать цены на продукты: «Будет дефицит и черный рынок»

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 11 июня.

ЦБ поднял ключевую ставку до 5,5% годовых. Решение было ожидаемым. Цены в стране продолжают расти. По данным Росстата, годовая инфляция уже достигла 6,15%. И останавливаться пока не собирается. Ключевая ставка - один из механизмов, которым можно регулировать рост цен. Чем выше ставка, тем цены медленнее растут.

Получится ли у ЦБ не допустить раскручивания инфляционной спирали? И что лучше: заморозка цен или воздействие на них через ставку? Об этом во время пресс-конференции журналистам рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Приводим ответы на основные вопросы.

- Почему важно было поднять ставку именно сейчас?

- Мы хотим предотвратить ускорение инфляции. Она опасна тем, что компаниям сложнее следовать бизнес-планам и прогнозировать финансовые потоки. Но хуже всего, что высокая инфляция усиливает неравенство, снижает социальную защищенность, ухудшает положение большинства семей. Сильнее всего она бьет по наименее защищенным гражданам. Семьи с низкими доходами тратят все больше денег на товары первой необходимости. Поэтому наша главная задача - как можно быстрее нормализовать темпы роста цен, сбив инфляционные ожидания и не позволяя раскручиваться инфляционной спирали.

- Чем плохи повышенные инфляционные ожидания?

- Они сейчас находятся на четырехлетнем максимуме. И плохи они тем, что в ожидании роста цен потребители готовы покупать раньше, чем планировали. В итоге даже временные всплески цен могут приобрести более устойчивый характер.

- А может, просто зафиксировать цены? Например, на продукты питания...

- Цена - это баланс между спросом и предложением. Как краткосрочная мера - регулировать цены можно. Но если слишком долго держать цены, тогда будет и дефицит, и черный рынок. Искусственно заниженный уровень цен не создает стимулов для производителей, чтобы они расширяли производство. Многие из нас прекрасно помнят опыт последних лет СССР, когда официальные цены были зафиксированы, но по ним невозможно было удовлетворить спрос. Был дефицит. А он гораздо опаснее инфляции.

11 июня Банк России поднял ключевую ставку до 5,5% годовых Фото: REUTERS

- Некоторые эксперты предлагают делать наоборот - снижать ключевую ставку. Мол, это даст компаниям более дешевые деньги, они смогут быстрее нарастить производство - и цены снизятся...

- Предприятиям пока сложно оценить, какая часть повышенного спроса временная, а какая - устойчивая. Им нужно время для принятия решений об инвестировании в новые производственные мощности. Но что произойдет, если снизить ставку сейчас, не обращая внимание на темпы инфляции? Тогда она будет и дальше расти. В итоге люди опять потеряют веру в рубль. Будет происходить валютизация экономики. А долгосрочных кредитов просто не будет. А это именно те кредиты, которые нужны реальному сектору экономики. Устойчиво низкая инфляция - главный фактор доступности кредита. При высокой инфляции снижение ключевой ставки точно не сделает доступным тот кредит, который необходим для увеличения производительности труда и внедрения инноваций.

- Средняя инфляция - 6%. Но некоторые товары подорожали на десятки процентов и даже в разы. Например, стройматериалы. Есть ли шанс, что цены на них пойдут вниз?

- Действительно, внутри общей инфляции есть товары, по которым цены растут быстрее остальных. В частности, бум на рынке жилья, вызванный льготной ипотекой, отражается в смежных отраслях, связанных со спросом на мебель и стройматериалы. Цены растут, потому что предложение не успевает удовлетворить спрос. Но, как нам кажется, почти кратное изменение цен на ряд товаров носит скорее временный характер.

- Как оцениваете продление льготной ипотеки еще на один год - до 1 июля 2022 года?

- Мы долго это обсуждали. Принято очень взвешенное решение. Снижение предельной суммы кредита (до 3 млн рублей) снизит спрос в крупнейших городах. А повышение льготной ставки приблизит ее к рыночному уровню. Благодаря этому ажиотажного спроса не будет. И он перестанет так сильно влиять на цены.

- Когда инфляция начнет снижаться?

- Эффект от постепенного повышения ставки будет проявляться постепенно. По нашим прогнозам, в течение ближайших месяцев инфляция может еще повыситься. А понижение темпов, скорее всего, начнется осенью. По нашим расчетам, инфляция достигнет нашей цели (4% годовых) во второй половине 2022 года.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Будет ли Центробанк избавляться от долларов?

На форуме в Санкт-Петербурге глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство планирует распродать все долларовые активы, лежащие в Фонде национального благосостояния. Это $40 млрд. Вместо них купят евро, золото и юани. Но в ЦБ избавляться от американской валюты пока не спешат.

- Мы проводим дедолларизацию структуры российской экономики, но не намерены полностью отказываться от долларов. Деньги ФНБ - лишь пятая часть наших золотовалютных резервов (там накоплено $600 млрд. - Ред). Мы пересматривали их структуру в 2018 году. И сейчас она отражает разного рода риски, в том числе неэкономического характера, - пояснила Эльвира Набиуллина.

Другими словами, делать резких движений в ЦБ не хотят. И хотя перспективы доллара довольно туманны (в США инфляция тоже зашкаливает - уже превышает 5%), хранить часть сбережений в крупнейшей мировой валюте вполне логично.

КСТАТИ

Ставки по кредитам готовятся к прыжку. Что будет с курсом рубля?

По традиции на пресс-конференции после изменения ключевой ставки были как вербальные, так и невербальные сигналы. Последнее - это брошки председателя ЦБ. К каждому мероприятию она находит нечто символичное. То, что могло бы передать смысл проводимой политики. На этот раз Эльвира Набиуллина выбрала то ли гепарда, то ли леопарда, готовящегося к прыжку. Эксперты и журналисты расценили украшение по-разному.

На очередную пресс-конференцию глава ЦБ надела брошь в виде хищника.

Первая версия. Такой выбор броши может означать скорость принятия решений. Мол, ЦБ действует на опережение, поэтому стал повышать ставку еще весной, когда цены только начали разгоняться.

Вторую версию озвучил инвестбанкир и профессор Высшей школы экономики Евгений Коган: «Вспомнилась история героя-пограничника Карацупы и его верного пса Мухтара. В данном случае Эльвира Сахипзадовна выступает в роли Карацупы, доблестно стерегущего границы… Границы дозволенной инфляции. А в качестве помощника у нее вместо Мухтара выступает коварный леопард, от которого не скрыться. Я только одного не понимаю: как наши отечественные леопарды, даже снабженные всеми необходимыми скрепами, помогут остановить Дядю Сэма, печатающего доллары? (именно это является катализатором мировой инфляции. - Ред.)».

И третья версия. Дикая кошка, готовая к прыжку, может означать, что повышать ключевую ставку в ЦБ будут еще долго. Это только начало процесса. И поднимется она высоко. Глава ЦБ на пресс-конференции заявила, что ключевую ставку будут доводить до нейтрального значения по отношению к инфляции. Грубо говоря, если цены растут на 7%, то ставка при таких условиях должна составлять 8 - 9% годовых. А на короткий срок может подниматься еще выше.

В общем, дешевые кредиты (кроме льготных ипотечных) нам теперь могут только сниться. По крайней мере, в ближайший год. Но хорошая новость в том, что рубль, скорее всего, станет крепче. Чем выше ключевая ставка, тем больше доход получают те, кто размещает деньги в рублях. Спрос на российскую валюту вырастет, а вместе с ним и ее курс. Если, конечно, на это не повлияют другие факторы - те самые геополитические.

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