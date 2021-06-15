Самый загадочный из лидеров СССР: Был ли Юрий Андропов сыном белогвардейца и хорошим штурвальным

Став генсеком, Андропов лишь дважды приветствовал народ с трибуны Мавзолея. Фото: Эдуард ПЕСОВ/ТАСС

Юрий Андропов 15 лет возглавлял одну из самых грозных спецслужб мира — КГБ. И менее полутора лет, после смерти генерального секретаря Леонида Брежнева, руководил Советским Союзом. Но его помнят и сейчас. И многие до сих пор ностальгируют по андроповской «жесткой руке».

«КП» нашла в архивах документы, которые показывают этого человека не только как главу всесильной Госбезопасности и лидера мировой ядерной супердержавы.

Настоящий штурвальный

Когда юный Юра Андропов уехал с Северного Кавказа в Рыбинск, чтобы учиться в речном техникуме, он, кажется, пытался порвать с прошлым — где были болезни и смерти родных, лишения и голод. И уже в 1933-м ходил на пароходах и теплоходах по Верхней Волге. Да так активно ходил, что его отчим, Виктор Федоров, живущий в Северной Осетии, не мог связаться с пасынком, уехавшим «на севера», о чем с тревогой писал руководству техникума.

Но Юрию в начале 30-х было явно не до отчима. Юноша из южных краев строил новую жизнь на Ярославщине.

- Прошу обеспечить меня общежитием и стипендией, так как средств к дальнейшему существованию не имею — писал летом 1932-го 17-летний Андропов в Рыбинск перед поступлением.

В техникум бойкого парня из Северной Осетии приняли. А уже весной 1933-го он работал штурвальным на теплоходе «Заготовщик». Его взяли на тарифную ставку в 105 рублей. Из-за нехватки людей и переработки ему доплачивали 20 рублей и 75 копеек и 6 рублей «столовых». Первый «корабельный», майский заработок будущего главы СССР составил 131 рубль 75 копеек. На 3 рубля меньше получил в июне, а вот переработки в августе оказались такими, что Андропову начислили уж 150 рублей 57 копеек.

На тот момент средняя зарплата в Советском Союзе составляла 125 рублей, а килограмм картошки стоил 25-30 копеек.

Почти 5 месяцев Андропов проработал штурвальным на Волге, а отчим его «потерял». Фото: РГАНИ

Когда капитан «Заготовщика» товарищ Шипов выдавал штурвальному Андропову аттестат, он написал:

- За его пребывание на теплоходе...не было ни одного нарушения трудовой дисциплины. За внимательное отношение к делу и общественную работу выношу благодарность.

А практически в это же время директору Рыбинского речного техникума приходит письмо от В.А.Федорова. Преподаватель труда и черчения железнодорожной школы станции Моздок просит «выяснить и сообщить местонахождение и занятие моего пасынка Андропова-Федорова Юрия». Обеспокоенный отчим взывает к руководству учебного заведения о помощи, поскольку после 29 апреля 1933 года «сведений о нем не имеем».

Но будущий глава Комитета Государственной Безопасности, похоже, не слишком был озабочен информированием далекой родни о своих делах. Юрий в то время работает на пароходе «Яков Свердлов» ( где его оклад на 5 рублей выше прежнего и составляет 110 рублей), капитан которого, товарищ Тазов, уже доверяет вести штурвальному даже судовую отчетность. Шкипер тоже выдает Андропову хорошую характеристику. Причем из-за работ по спасению лесоматериала у города Горького (ныне Нижний Новгород), и опять-таки нехватки людей капитан вынужден был задержать своего штурвального до конца сентября 1933-го.

Только после выхода в октябре 1933-го на учебу на втором курсе неплохо заработавший Юрий Андропов оповестил отчима в далекой южной республике о том, что он продолжает двигаться по жизни вперед и вверх.

Почему он не испытывал большого желания общаться с теми, с кем жил до поступления в техникум? Похоже, причины имелись...

Дед - купец, отец - белоказак?

Когда Юрия Андропова избирали лидером Ярославского обкома комсомола, инструктор ЦК ВЛКСМ Капустина усомнилась в некоторых фактах биографии нового вожака ярославской коммунистической молодежи.

- В 1937 году при вступлении т. Андропова в ВКП(Б) поднимался вопрос о его социальном происхождении. Якобы отец т. Андропова был офицер царской армии, мать происходила из купеческой семьи, - писала товарищ Капустина, - Из объяснений и свидетельств следует, что т. Андропов дал неправильные сведения о социальном происхождении своей матери. Считаю необходимым потребовать у т.Андропова объяснение причин, побудивших его дать эти неверные сведения.

10 января 1939 года 24-летний тогда секретарь Ярославского обкома Юрий Андропов на 7 листах от руки, весьма старательным, но кое-где торопливым почерком написал подробное объяснение.

Сообщив, что родился в 1914-м году, когда отец его был сначала дежурным, а потом начальником станции Нагусткая Северо-Кавказской железной дороги, Андропов уточняет, что в 1915 (1916) году отец переезжает на станцию Беслан, где работает ревизором (или контролером) движения, а в 1919-м умирает от сыпного тифа.

- Отец происходит из донских казаков. Его отец (мой дед) или учитель, или инспектор училища, - докладывает глава ярославского комсомола, - Точно не знаю, никогда деда не видал.

Знал бы Владимир Андропов, происходивший из донских казаков, кем станет его сын… Фото: РИА Новости

Про свою мать будущий глава КГБ пишет следующее:

- Мать моя младенцем была взята в семью Флекенштейн. Сам Флекенштейн был часовым мастером, имел часовую мастерскую. В 1915 году во время еврейского погрома его мастерская была разгромлена, а сам он умер в 1915 г.

Секретарь Ярославского обкома далее сообщает, что жена Флекенштейна (неродная бабушка — ред.) жила и работала в Москве, «прав избирательных не лишалась». А «родная мать моей матери ( то есть родная бабушка — ред.) была «горничной в Москве и происходила из Рязани».

Андропов признает, что «допустил неточности при заполнении анкеты и биографии при вступлении в ВКП (б).

- В автобиографии мною написано , что моя мать умерла в 1929 г., а в анкете в 1931 г., в биографии мною написано, что отец коммерческий ревизор, а в анкете ревизор (или контролер) движения.

Андропов объясняет эти расхождения довольно просто, (но не совсем убедительно). Пишет, что, когда стремился вступить в партию, то «автобиографию заполнял раньше, чем анкету». Не получив еще письма с объяснениями от отчима, Федорова. А как только получил, так и исправил неточности автобиографии уже в анкете - и в датах смерти матери, и в должностях родного отца.

Андропов, которого в излишней эмоциональности вряд ли кто мог обвинить, в своей объяснительной почти вскипает:

- Категорически утверждаю, что отец мой ни в царской, ни в белой армии не служил и дела с ними не имел. Как случилось, я что я не знал, что дед мой купец 2-й гильдии? Я и сейчас об этом не знаю!

Юрий Владимирович пишет, что еще когда он вступал в комсомол, прозвучало обвинение , что дед у него «купец 1-й гильдии», но «товарищ Пуляев это проверял и не подтвердил». Ну а «сама Флекенштейн в 1937-м году, когда я брал у нее документы, ничего мне о «купцах» не говорила».

И Андропов приводит «убойный» аргумент, когда сообщает, что затребовал в Моссовете соответствующую справку:

- Справки мне не дали, но сказали, что ни в каких списках «лишенных» и «бывших» Флекенштейн не значится (бывшие купцы в СССР были поражены в правах — ред.). А при вступлении в ВКП(б) партийный комитет верфи запрашивал на родину в Беслан и в Моздок, парткому ответили что дед мой (т.е Флекейштейн) торговал, но что был купцом, да еще 1-й гильдии, не говорили.

В этой записке Андропов подробно объясняет нестыковки в своей анкете. Фото: РГАНИ

Андропов объясняет расхождения просто (но не совсем убедительно). Пишет, что, когда стремился вступить в партию, то «автобиографию заполнял раньше, чем анкету». Не получив еще письма с объяснениями от отчима, Федорова. А как только получил, так и исправил неточности автобиографии уже в анкете - и в датах смерти матери, и в должностях родного отца.

Андропов, которого в излишней эмоциональности вряд ли кто мог обвинить, в своей объяснительной почти вскипает:

«Категорически утверждаю, что отец мой ни в царской, ни в белой армии не служил и дела с ними не имел. Как случилось, что я не знал, что дед мой купец 2-й гильдии? Я и сейчас об этом не знаю!»

Юрий Владимирович пишет, что еще когда он вступал в комсомол, прозвучало обвинение, что дед у него «купец 1-й гильдии», но «товарищ Пуляев это проверял и не подтвердил». Ну а «сама Флекенштейн в 1937 году, когда я брал у нее документы, ничего мне о «купцах» не говорила».

В свидетельстве о рождении у матери Андропова отчество по Карлу Флекенштейну, ее приемному отцу. Фото: РГАНИ

Андропов предлагает старшим товарищам как можно скорее решить вопрос, потому что видит «гору дел», но «эта проклятая биография прямо мешает мне работать».

Судя по тому, как дальше развивалась его комсомольская, партийная и «силовая» карьера, вопрос с биографией тогда, в конце 30-х был решен наверху раз и навсегда.

Андропов встречался с лидером Кубы Фиделем Кастро, а вот ордена получал от лидера Перу. Фото: Василий ЕГОРОВ/Фотохроника ТАСС

Радио-телемагнитола на юбилей

После того, как Андропов в июле 1967-го возглавил Комитет государственной безопасности СССР, его юбилеи стали событием государственного, международного значения. Но многое из того, что сопровождало знаковые даты в жизни Юрия Владимировича, долго находилось под грифом «секретно». В частности, это касалось высоких наград, которыми был удостоен в разное время один из самых влиятельных персонажей Советского Союза 60-80-х годов. Который, в отличие от своих предшественников Сталина, Хрущева и Брежнева, уже не имел реального опыта участия в боях на фронтах, зато в боях идеологических поднаторел.

На 60-летие главы КГБ, конечно, последовали серьезные ордена. Но были и подарки, которые сейчас могут вызвать скупую слезу умиления. Так 10 июня 1974 года, за 5 дней до того, как Андропову должно было исполниться 60 лет, управделами Центрального комитета компартии Г. Павлов пишет записку следующего содержания:

- Вносится предложение вручить тов. Андропову Ю.В, памятный подарок — радиотелемагнитолу с надписью «Юрию Владимировичу Андропову в день шестидесятилетия от Политбюро ЦК КПСС».

На записке есть пометки «направить Брежневу Л.И.» и одобрительная виза генерального секретаря. И правда — как руководителю госбезопасности без радио-телемагнитолы?

Но это чудо тогдашнего технического прогресса было лишь малым довеском к наградам, некоторые из которых до сих пор не фигурируют, например, в «обычных» биографиях Андропова.

Именно на 60-летие глава КГБ , согласно выписке из протокола №140 заседания Политбюро от 14 июня 1974-го был награжден Золотой звездой Героя Социалистического труда. А отдельным протоколом №159 Политбюро рекомендовало советскому послу в Германской Демократической Республике (ГДР) выразить благодарность и согласие с награждение Андропова орденом Карла Маркса:

- Сообщите, что в Москве согласны с награждением Ю.В. Андропова… Поблагодарите Эрика Хонеккера ( руководителя ГДР — ред.) за высокую оценку деятельности… Награждение будет произведено без публикации в печати.

29 декабря 1979-го ЦК Социалистической единой партии Германии направляет в Москву письмо товарищам в ЦК КПСС с предложением наградить Андропова боевым Орденом Шарнхорста.

Повод — грядущее в феврале 30-летие Министерства Госбезопасности ГДР. Обоснование - «большие личные заслуги т. Андропова в сплочении боевого содружества и развитии сотрудничества органов безопасности наших государств».

По странному стечению обстоятельств это письмо совпало по времени со вводом части советского военного контингента в Афганистан, за которое Андропов выступал на заседании Политбюро.

Под грифом «совершенно секретно» значится выписка из протокола №104 заседания Политбюро от 11 мая 1978-го ( тут уже никакой привязки к юбилеям!):

- Дать согласие перуанской стороне на награждение Андропова Ю.В. орденом «Болонези» - «За военные заслуги» высшей степени. Поручить КГБ СССР сообщить об этом президенту Республики Перу по имеющемуся неофициальному каналу.

А двумя годами ранее Политбюро выразило согласие на награждение главы КГБ орденом «Перуанский крест» высшей степени.

В конце 70-х Перу сотрясла череда всеобщих забастовок. Шла массовая мобилизация в крупнейших городах . Появлялись фронты обороны. Ну, казалось бы, при чем тут Андропов?

При том надо отметить, что сам Юрий Владимирович, в отличие от Леонида Ильича Брежнева, появляться в сиянии многочисленных наград (часть из которых оказалась «секретными»), не любил.

Как не любил и вспоминать, особенно в деталях, о своем довоенном прошлом.

Что его, наверное, прекрасно характеризует...