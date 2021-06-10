Полная скандалов жизнь принца Филиппа: За что муж английской королевы получил прозвище Голый официант

Филипп (слева) и английская королева Елизавета II на популярных «Играх горцев» в Шотландии. 2011 г. Фото: David MOIR/REUTERS

Принц Датский…

Да-да, он носил тот же титул, что и шекспировский Гамлет. А еще был принцем Греческим. Но от этих «иноземных» званий, как и от православия, пришлось отказаться при женитьбе на четвероюродной сестре. Будущей королеве Великой Британии Елизавете II.

Филипп признавался своему биографу Бэзилу Бутройду, что женился по расчету: «Мне надоела нищета. У меня никогда не было своего угла. С восьми лет я скитался по школам и кораблям».

Наследнику греческого престола был всего год, когда семья из-за революции бежала с родины. Франция, Англия, Германия, Шотландия, вновь Англия. Всю Вторую мировую Филипп воевал на флоте. И лишь в 1947-м благодаря удачному браку обрел свой угол в Букингемском дворце. И титул герцога Эдинбургского. Ему было 26. Елизавете - 21.

- Он был пришельцем из другого мира, - вспоминала герцогиня Мальборо. - Это и привлекало к нему Елизавету. Ну и конечно, его убийственная красота. Боже, как он был красив!

Филипп действительно был статен и хорош собой. Светловолосый и голубоглазый, более похожий на скандинава, чем на грека. Ведь его отцовская линия восходила к датскому королевскому дому. А материнская - к древнему роду Баттенбергов-Маунтбеттенов. Бабушка по отцу Ольга Константиновна - внучка Николая I. Ирония судьбы и особенности династических отношений: мужем британского монарха суждено было стать потомку монарха российского, воевавшего с Англией в Крымскую войну.

Культовый снимок Бэрона Нейхума - Елизавета и Филипп после коронации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семейная конфедерация

- Королевский брак был торпедирован в середине 1950-х Филиппом, завязавшим интрижку с принцессой Александрой Кентской, - рассказывает писатель, историк спецслужб Геннадий Соколов. - Кузиной и закадычной подругой Елизаветы.

Королева решила сохранить официальные узы брака. Но изгнала Филиппа из супружеской опочивальни. Толкнув в объятия дам, готовых уступить его шарму.

Светские сплетники составили реестр: герцогиня Эберком, графиня Уэстморленд, звезда Голливуда оскароносная Ширли Маклейн, актрисы Анна Мэсси, Джейн Рассел, Жа Жа Габор и Мерль Оберон, телезвезда Кэйт Бойл, светская львица Элен Корде… Это далеко не полный список.

Актриса Пэт Кирквуд. Невеста королевского фотографа, соблазненная его другом Филиппом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уязвленная королева впала в отчаяние. Ей даже потребовались услуги психиатра. Но возвращению к полноценной личной жизни способствовали и другие факторы. Включая завязавшиеся тесные отношения с лордом Порчестером. Дворцовый конюший и хозяйка британской короны обнаружили страсть к верховой езде. Кстати, в 1959-м, в год зачатия принца Эндрю, среднего из трех сыновей королевы, британский парламент трижды обсуждал судьбу монаршей четы. Прения касались настолько деликатных аспектов, что их засекретили до конца XXI века.

Изощренные дегустаторы букингемских тайн заготовили еще одного туза в рукаве - лорда Планкетта. В устах безжалостной молвы он - отец младшего сына августейшей четы, принца Эдварда...

- Что же удержало супругов от развода?

- По мнению королевского писателя-биографа Роберта Лейси, решающую роль сыграло возникшее у каждого негласное право на собственную, независимую частную жизнь. Этот стиль назвали «Семейной конфедерацией».

Заклятая сестра

- Младшая сестра королевы принцесса Маргарет без памяти влюбилась в знаменитого летчика, героя войны, капитана Питера Таунсенда. Любимчика ее отца короля Георга VI. Но он был разведен. И незнатен. Правила Дома Виндзоров не позволяли им заключить брак. Только молодая королева, как глава англиканской церкви, могла устроить счастье единственной сестры. Но Елизавета II на это не пошла, несмотря на отчаянные мольбы Маргариты. Та отомстила королеве, переспав с Филиппом. За это Елизавета стала еще больше гнобить сестру. И чуть ли не силой выдала замуж за простого фотографа. Первый за 450 лет брак особы королевских кровей и простолюдина.

Марго стала пить, принимать наркотики, открыто изменять мужу. Развод. Былая красавица увяла.

Что касается Елизаветы, то она никогда не комментировала измены Филиппа. Видимо, хорошо усвоила завет дяди мужа - лорда Маунтбеттена, который и устроил их брак: «У мужчин есть потребности определенного свойства, но это не значит, что они любят своих жен меньше».

Развлечения джентльменов

- Но это все цветочки. Взрывоопасными же для королевской четы и британской монархии в целом могли стать секретные материалы элитного «Четверг-клуба».

- И что это за клуб?

- Его создал в 1946-м холостой еще принц Датский с другом, королевским фотографом Бэроном Нейхумом. Члены - лондонская элита и богема. Какое-то время там бывал Ким Филби из «Кембриджской пятерки» советских разведчиков.

- Он-то, полагаю, выполнял в клубе задание Москвы, Геннадий Евгеньевич…

- Вполне возможно, и не он один, но это другая история. Заседания проходили по четвергам в отдельных номерах китайских ресторанчиков Сохо за обедом из устриц и лобстеров, сдабриваемых французским шампанским. А также на квартирах у членов клуба. Доктор Стивен Уард, придворный остеопат и художник, поставлял своим знатным друзьям девушек свободных нравов.

Бэрон стал архивариусом клуба. Вел его дневник. Обеспечивал фотосъемку закрытых мероприятий - секс-вечеринок, которые регулярно посещал сам Филипп.

«Радуйся, что твоя ширинка не умеет разговаривать», - заметил как-то Филиппу один из друзей. На четверговых встречах он встречал гостей в одном лишь кружевном фартуке. За это его и прозвали Голым официантом.

Что было на снимках Бэрона? В середине 90-х мне удалось получить конфиденциальный документ. Его направил главному редактору лондонской «Дейли экспресс» обозреватель газеты, мой давний партнер Дэниел Макгрори. Процитирую лишь наиболее невинные фрагменты.

«Альбом содержит фотографии вечеринок у бассейна с обнаженными девицами, принцем Филиппом и его кузеном Дэвидом, маркизом Милфорд-Хэван. На других снимках обнаженный Филипп красуется в душевой после игры в поло в компании раздетых девиц… Есть серия фото, где в компании голых дам развлекаются Филипп, Башир, его конюший, и Бэрон. Эти фотографии датированы 1949 годом, то есть через два года после бракосочетания Филиппа и Елизаветы и после рождения их первенца - принца Чарльза. На многих фотографиях Филипп фигурирует вместе с друзьями Майклом Паркером и Ричардом Тоддом и тем же Бэроном. На одной из них эта троица, голая, но в шляпах, изображает «трех мушкетеров» с бумажными шпагами на их мужском достоинстве и с тремя обнаженными дамами, играющими роль их верных рысаков».

Некоторые снимки из коллекции Бэрона видел и ваш покорный слуга. Очень откровенные! С тем же Филиппом. На одном запечатлена известнейшая английская аристократка - герцогиня Аргилльская, долгие годы не сходившая с обложек глянцевых журналов. На ней из одежды только три нитки бусинок. А сама она стоит на коленях перед обнаженным мужчиной. Голова мужчины на снимке не запечатлена. Его имя в Англии до сих пор запрещено называть.

Когда слухи о четверговых загулах элиты пошли по Лондону, служба безопасности Дома Виндзоров усилила контроль за друзьями Филиппа. Им было настоятельно рекомендовано не звонить, не писать герцогу Эдинбургскому и не встречаться с ним по собственной инициативе. «Четверг-клуб» прикрыли. Бэрону предложили сдать архив секретной службе. Но тот заявил, что все уничтожил.

- Как же тогда вы могли видеть часть фото? Ким Филби вывез их в СССР?

- Филби ни при чем. Дружба Бэрона с Филиппом оказалась с червоточиной. Королевский муж без стеснений эксплуатировал друга. Пользовался его квартирой для свиданий с любовницами. А однажды привез на ночь в спальню к Бэрону... его невесту, актрису, певицу Пэт Кирквуд. Бедняга до утра сидел в гостиной, а потом был вынужден готовить для «друга»-соблазнителя завтрак.

Охота за королевским порно

Кадры из роковой коллекции «Четверг-клуба» королевского фотографа Бэрона Нейхума. Коллаж из снимков коллекции Бэрона

- В конце 90-х племянник королевского фотографа, известный британский писатель, издатель Энтони Блонд так ответил на мой вопрос об отношениях Филиппа и его дяди: «Бэрон ненавидел его. Молча. Про себя. Не мог простить ему всех унижений». Думаю, Бэрон решил сохранить архив «Четверг-клуба», чтобы отомстить своему обидчику и выдать в прессу компромат на Филиппа.

Однако секретная служба ее величества разгадала замыслы Бэрона.

Перед поездкой с Филиппом на яхте на Олимпийские игры 1956 года в Мельбурне Бэрон лег на пару дней в клинику подлечить ногу. Там и случился сердечный приступ. Смерть в 50 лет - всегда неожиданность. Особенно если речь идет об энергичном здоровом мужчине. Среди друзей и близких придворного фотографа пошли разговоры о преднамеренном убийстве.

Секретная служба, судя по всему, сделала ему укол, провоцирующий остановку сердца. Никаких следов. Чисто английское убийство.

Бэрон, однако, тайно завещал архив другу, доктору Уарду, лечившему Черчилля. Секретная служба на несколько лет потеряла след коллекции. Уард же стал помощником моего коллеги и друга Евгения Михайловича Иванова. Офицера ГРУ, работавшего в начале 1960-х в посольстве СССР в Лондоне.

Уард передал коллекцию Иванову, когда понял, что МИ5 идет по следу. Доктора отправили за решетку, пригрозили длительным сроком. Но он о коллекции молчал, за что и поплатился жизнью.

Официально Уард якобы покончил с собой, отравившись барбитуратами. На самом деле имела место ловкая имитация самоубийства, профессионально исполненная британскими спецслужбами. Писатель-историк Дуглас Томпсон опубликовал результаты частного расследования этого «мокрого дела». И раскрыл всю подоплеку грязного убийства, совершенного по заказу власть имущих.

В том же 1963-м британские власти устроили генеральную зачистку королевских грехов. По приказу министра внутренних дел полиция провела повальные обыски и аресты. Под прицел попали любые, клубные или частные, порноколлекции и их хозяева. Развратники всех мастей стали осторожнее. Девушки с низкой социальной ответственностью тоже. Особенно те, что работали со знатной и влиятельной клиентурой. Увы… многие попали в списки жертв «несчастных случаев». Мариэллу Новотну, одну из девушек доктора Уарда, достали и в США. Она «отравилась» барбитуратами.

Что же до коллекция Бэрона, разведчик Евгений Иванов вывез ее в Москву и втайне от начальства оставил себе.

- Почему не отдал руководству ГРУ? Королевский компромат можно было применить с пользой для СССР.

- Вопрос не праздный. Я и сам задавал его Иванову. Мы совместно работали над книгой его воспоминаний «Голый шпион» для издания в Англии, а потом и в России. Он утверждал, что коллекция, дескать, никому в СССР не была нужна. И вообще он, мол, хотел обменять ее на свободу Уарда. Но не успел. Того убили.

Возможно, Иванов рассчитывал сам заработать на королевском порно. Но… Похоже, в начале 90-х отставной разведчик проболтался о компромате за очередной «рюмкой чая». И тоже поплатился жизнью. Было несколько попыток убрать его под видом автоаварий. В январе 1994-го

Иванов неожиданно умер. Вскрытия не было. Официальный вердикт - внезапная остановка сердца. В квартире или гараже, судя по всему, нашли тайник с коллекцией.

В начале XXI века о ней заговорили в Лондоне. Анонимным хозяином был объявлен кто-то из «новых русских». Вроде бы коллекцию получил от него осевший в Англии беглый олигарх Борис Березовский.

- Зачем ему-то понадобился королевский компромат?

- Думаю, чтобы поправить свои дела в Великобритании. Министр внутренних дел Джек Стро официально предупредил тогда БАБа, что его статус политического беженца может быть пересмотрен. Борис Абрамович выдал Дому Виндзоров (конкретно принцу Майклу Кентскому) «матпомощь» на 320 тысяч фунтов стерлингов. Как сообщали британские СМИ, на ремонт и содержание Кенсингтонского дворца. Следующим подарком мог стать компромат из коллекции Бэрона.

Но что-то пошло не так. 23 марта 2013 года Березовского нашли повешенным. Официальная версия - самоубийство.

Беспощадной к своим владельцам оказалась коллекция Бэрона с компроматом на мужа английской королевы. И где она всплывет на этот раз - неизвестно.

Яблоко от яблони…

- Но покойному герцогу Эдинбургскому уже все равно. Правда, остались дети. В них сказались гены гулящего папаши.

- Истины ради скажу, что в самом принце Филиппе отразились черты характера его отца, откровенного бабника, бросившего свою ослепшую жену на произвол судьбы.

Что же до детей британской монаршей четы…Старший сын Чарльз в молодости был большим ловеласом. Женившись на аристократке Диане Спенсер, продолжал жить со своей любовницей Камиллой. Леди Диане приходилось терпеть его измены. Когда пара наконец развелась, престолонаследник, полагаю, и «заказал» свою бывшую жену, чтобы не допустить ее брака с мусульманином и рождения от него ребенка. После гибели Дианы принц Чарльз женился на старой пассии Камилле.

У принца Эндрю супружеская жизнь с Сарой Фергюссон тоже не задалась с самого начала. Затем он, по примеру папочки, вляпался (иначе не скажешь) в оглушительный секс-скандал с давним другом, американским миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном. В отличие от истории с «королевским порно» отца этот скандал замять не удалось. Эпштейн снабжал несовершеннолетними девушками влиятельных друзей, включая принца. В 2019 году его нашли повешенным в американской тюрьме. Он слишком много знал! Официальная версия - самоубийство. А принцу Эндрю из-за скандала пришлось отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи.

Принц Чарльз также был замешан в дружбе с известным педофилом, англиканским епископом Питером Болом, курировавшим детские церковные приюты. В них отбирали «материал» для сексуальных утех высокопоставленных аристократов. Пойманный с поличным Болл, пользуясь покровительством Виндзоров, умудрился получить за педофилию лишь двухлетний срок. И досрочно вышел на волю.

Другим близким другом принца Чарльза был педофил Джимми Сэвилл. Герой громкого секс-скандала Британии «в голубых тонах». Пострадало более 600 детей. Сэвилл имел титул сэра. Как известно, в рыцарство посвящаются самые достойные люди Великобритании. А совершает посвящение сама королева.

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