Настоящий рост звезд: Дюжеву на съемках приходится пригибаться, а Галустяну - стоять на цыпочках

Дмитрий Дюжев Фото: "КП" Архив

На зеркалах заднего вида в автомобилях нередко есть надпись: «Объекты в зеркале ближе, чем кажутся». Такой же обман зрения происходит, когда мы глядим на знаменитостей в телевизоре. Одни представляются нам великанами, а другие низкорослыми. А каков же на самом деле рост знаменитостей?

Дядя Коля - великан

Пожалуй, самая высокая знаменитость России - это боксер и политический деятель Николай Валуев. Он вырос до 213 сантиметров! Его габариты - один из главных козырей. Наверняка, когда Николай выходил на ринг, его противников охватывала паника - это же человек-гора!

За Валуевым следует король российской эстрады Филипп Киркоров. Рост певца - 203 см. В своих интервью Филипп не раз признавался, что такой рост все-таки доставляет неудобство: в некоторые машины он с трудом помещается. Идеально подходят для Киркорова лишь «Чайка» и «Линкольн». Есть сложности и с гардеробом. Приобрести одежду и обувь таким высоким людям очень непросто. Но у Филиппа Бедросовича немало нарядов, сшитых на заказ.

Актер Данила Дунаев, известный по сериалам «Тест на беременность» и «Триггер», утверждает, что высокий рост - это здорово. Тебя всегда заметят. Благодаря росту (200 см!) в 2019-м он сыграл Петра I в российско-китайском проекте «Тайна печати дракона».

Рост актера Юрия Колокольникова - 198 см! А Виктора Логинова - 195 см. Именно это позволило ему проходить армейскую службу в полку охраны Кремля. Ростом может похвастаться и шансонье Александр Новиков - в нем 196 см. Это «наследство» от отца. В юности Александр использовал это преимущество в драках у школы.

Вслед за ним идет Дмитрий Дюжев со своими 195 см. Кстати, в сериал «Бригада», сделавшим Дмитрия знаменитым, высокого Дюжева не хотели брать на роль Космоса Юрьевича. Предлагали сначала лишь эпизодическую роль. Но режиссер поверил в талант актера и не прогадал. Правда, в некоторых сценах Дмитрию приходилось играть на полусогнутых, дабы не было резкого контраста с Сергеем Безруковым, рост которого 173 см.

Телеведущий Иван Ургант вырос до 192 см. Иван утверждает, что отлично помнит, когда вырос: когда стал биться теменной частью головы, заходя в вагон метро. «Когда у тебя препятствие на уровне лба, ты его видишь и наклоняешься, а когда выше - это самое неприятное ощущение в жизни. Но и у этого есть свои плюсы: в момент удара ты забываешь о большинстве трудностей. Хороший удар иногда избавляет тебя от ненужных мыслей».

Мужчины. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Мал золотник, да дорог!

Стать звездой с высоким ростом, кажется, чего проще? Куда как сложнее, если параметры скромные. Средний мужской рост - 174 - 176 см. Но ведь именно невысоких актеров приглашают «на все роли». Пальма первенства - у Александра Петрова (174 см) и Сергея Безрукова (173 см). В интернете ходит немало мемов и фотожаб на тему того, что эти два актера могут сыграть кого угодно. И ведь правда могут. Еще один не гигант - это Павел Деревянко. Про него шутят - 170 см и 65 кг обаяния. Невысокий рост - 168 см - не помешал сделать карьеру и Леониду Якубовичу, ведущему программу «Поле чудес».

167 сантиметров - рост самого спортивного певца российской эстрады Олега Газманова.

«Как-то прочитал: «карлик Газманов...» Да, у меня небольшой рост, но зато у меня никогда не было никаких комплексов, - признавался певец «Комсомольской правде». - Наоборот, даже в самолетах просто летать, особенно в Ту-134, где маленькое расстояние между креслами. Так что и в таком небольшом росте всегда можно найти массу преимуществ».

Михаил Галустян вырос всего до 163 см. Комплексов по этому поводу актер и шоумен не испытывает. «Просто я понимаю, что смешной, и это меня радует», - не раз признавался Михаил. Именно благодаря росту и обаятельной внешности Миша стал известным участником КВН, а потом звездой проекта «Наша Russia», снялся в нескольких фильмах. С личной жизнью у Галустяна тоже все в порядке. Невысокий рост не помешал ему покорить красавицу Викторию, которая, кстати, на несколько сантиметров выше мужа. У солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева - 168 см. Ну и разве это помешало ему стать любимцем публики и женщин?

А что же девушки?

Первенство у звезды фильма «Аритмия» Ирины Горбачевой - 192 см! В школе Ира стеснялась, а потом поняла - преимущество. Так и есть: актрису все чаще приглашают на классные роли. Впрочем, дело тут, конечно, не только в росте, но и в отличных актерских способностях.

Участница юмористического проекта Comedy Woman Екатерина Варнава выросла до 181 см. Кстати, некоторое время у нее был роман с шоуменом Дмитрием Хрусталевым, рост которого 167 см. В Comedy Woman нередко можно было увидеть сценки, в которых герой Хрусталева подкатывает к героине Варнавы, а та дает ему от ворот поворот: мол, формат не мой. Поэтому когда актеры стали жить вместе, в их отношения окружающие долго не могли поверить.

Равшана Куркова обладает идеальной модельной внешностью. Красива, длиннонога. Рост актрисы 180 см. В школьные годы Равшана комплексовала из-за своей худобы и высоты. Но, начав подрабатывать моделью, стала по-другому себя воспринимать. Еще одна высокая актриса современного кино - Светлана Ходченкова - 179 см. Ей тоже помог преодолеть нерешительность и неуверенность в себе подиум. Одноклассники Светланы дразнили ее. Как-то раз Ходченкова обратилась в модельное агентство и успешно прошла кастинг. С первыми успехами в модельном бизнесе пришла и уверенность в себе. Сейчас в фильмографии Ходченковой без малого сотня кинофильмов.

Женщины. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Дюймовочки

Среди знаменитых женщин самые миниатюрные - выпускница «Фабрики звезд» Юлия Савичева (153 см), актриса Наталья Варлей (150 см), основательница юмористического шоу Comedy Woman Наталья Еприкян (152 см) и актриса Ирина Пегова (155 см).