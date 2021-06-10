Три шага к жизни: Как Алексей Леонов и Павел Беляев после возвращения с орбиты чуть не погибли, блуждая в тайге

В таком виде Павел Беляев и Алексей Леонов не только вышли из тайги, но и прилетели в Москву. Фото: Александр МОКЛЕЦОВ/РИА Новости

Продолжение. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7. Часть 8. Часть 9. Часть 10.

Полет корабля «Восход-2» в марте 1965 года стал по-настоящему героическим. Не только потому, что из него человек впервые вышел в космическое пространство, но и из-за того, что во время полета сложилось семь аварийных ситуаций: от раздувшегося скафандра, не дававшего вернуться на борт, до отказавшей системы управления посадкой. В итоге корабль пришлось сажать вручную, что стало причиной первой и - к счастью! - пока последней космической робинзонады.

Спускаемый аппарат приземлился в незапланированной точке - в глухой пермской тайге. И тогда-то космонавты на себе прочувствовали все недостатки тренировочной программы. Дело в том, что, увлекшись вопросами выживания в космосе, руководство упустило из виду не менее важную проблему выживания на земле в случае аварийной посадки.

Вселенский холод

Ситуация, в которую попали Беляев и Леонов, оказалась трагикомической. Чудесно пережив семь смертельных опасностей на орбите, космонавты теперь имели все шансы банально погибнуть уже дома - от холода.

Мороз стоял трескучий - до -25. А в аварийный комплект не догадались положить теплой одежды. Кроме того, космонавты были мокрые как мыши - сильно вспотели еще до спуска. После краткого совещания решили, что сначала надо переодеться во что-то сухое. Быстро распотрошили аварийный запас, но без толку: порошок для отпугивания акул наличествовал, а вот даже плохонький свитерок отсутствовал. Делать нечего - надо выживать с тем минимумом, что был под рукой.

Карта посадки. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Три шага к жизни

Интуитивно космонавты нащупали верный алгоритм действий в тех условиях.

Первый шаг - вернуть сухость одежде. Для этого нужно было пойти на очень неприятную меру. А именно - несмотря на мороз, раздеться догола, максимально выжать белье и надеть его вновь. Занятие это весьма экстремальное, но единственно верное, потому что резко снижаются тепловые потери.

Второй шаг - максимально утеплиться подручными средствами. Ребята спороли всю теплоизоляцию внутри капсулы, обернулись специальной тканью, обмотались парашютными стропами... Космонавты стали похожи на гигантские сардельки, но было не до смеха. Космическая ткань грела слабо, мороз все равно пробирал до костей.

Третий шаг - развести костер. Неуклюжие в своем забавном одеянии, космонавты все-таки сумели собрать валежник. Ну а уж охотничьи спички и растопка в аварийном запасе присутствовала. Костер дал тепло, силы и надежду. Однако породил новую проблему - на дым пришел голодный медведь. Из оружия у Леонова и Беляева был только пистолет Макарова, а его пулей медведя не завалишь. Единственное, что оставалось, - стрелять в воздух. Повезло - медведь попался не из смелых.

Благодаря нештатной посадке «Восход-2» космонавты получили специальное оружие и эвакуационный транспорт с суперпроходимостью. Фото: One half 3544/Wikimedia Commons

«Они отдыхают...»

Утром ребят обнаружили со спасательного вертолета - помог оранжевый купол парашюта. Однако из-за высоких деревьев сесть было невозможно.

С воздуха космонавтам сбрасывали полушубки, унты, термосы. Практически ничего из этого найти в глубоком снегу они не смогли. И только когда до места посадки дошла спасательная группа, Беляева и Леонова переодели в теплое и сухое, накормили и - чего уж греха таить - напоили. Но перед этим провели «срочную банную реанимацию». С вертолета сбросили большой чан, спасатели поставили его на гигантский костер, натопили снега и посадили в горячую воду космических робинзонов - приходить в себя. Леонов запомнил эту фантастическую картину посреди дикого леса на всю жизнь...

Ну а после еще одной - уже более комфортной - ночевки в свежесрубленной избушке космонавты на лыжах прошли несколько километров до ближайшей полянки, где их ждал вертолет.

По старой «доброй» традиции всю историю героического выживания в тайге сразу засекретили. По официальной версии, Беляев и Леонов все это время отдыхали в загородном пансионате.

Весьма экстремальный отдых у них получился!

Эвакуационный комплекс «Синяя птица». Фото: Wikimedia Commons

В ТЕМУ

Работа над ошибками

История выживания экипажа изучалась досконально и имела далеко идущие последствия. Во-первых, была пересмотрена программа подготовки космонавтов - в нее включили особые тренировки по выживанию в различных климатических зонах - от пустыни до Арктики. Во-вторых, добавили в комплект выживания теплую одежду и даже изобрели специальное оружие - трехствольный пистолет-ружье с прикладом-мачете. В-третьих, разработали эвакуационный комплекс «Синяя птица». Он состоял из трех тяжелых амфибий: комфортного фургона для спасателей и космонавтов, платформы для подбора спускаемого аппарата и транспорта для четвертой оригинальной машины - винтохода. Вместо гусениц у него были два винта Архимеда, что позволяло легко передвигаться по болоту, снегу, пескам, воде. Эти машины могли пробиться в любую, даже самую труднодоступную точку на планете, чтобы спасти аварийно приземлившийся экипаж.