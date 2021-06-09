Парадокс курильщика при ковиде: ученые опровергли защитный эффект табака

Группа французских исследователей опубликовала препринт с сенсацией: среди пациентов с COVID-19 курильщиков намного меньше, чем в среднем по стране. Фото: Shutterstock

СИГАРЕТЫ ПРОТИВ ВИРУСА

Людям свойственно искать оправдание своих вредных привычек. А производителям товаров для таких «хобби» - вкладывать силы и средства в поддержание выгодных им заблуждений. Похоже, подобный «финт ушами» в очередной раз провернуло табачное лобби. Повод подвернулся очень весомый — пандемия COVID-19.

С весны прошлого года курящее население Земли начало и продолжает передавать друг другу радостную весть: табак защищает от заражения «короной»! Группа французских исследователей опубликовала препринт (то есть научную статью, не прошедшую независимое рецензирование) с сенсацией: среди пациентов с COVID-19 курильщиков намного меньше, чем в среднем по стране. Из чего, разумеется, последовал вывод: сигареты защищают от заражения.

Авторы статьи опросили 340 госпитализированных ковидных больных, чей возраст в среднем составлял 66 лет. И еще 139 человек, лечившихся амбулаторно, в возрасте около 44-х лет. Количество признавшихся, что они курят, в обеих группах оказалось ощутимо ниже официальной статистики потребителей табака во Франции. Отметим: результаты этого исследования не смогли успешно пройти независимую проверку и не попали в серьезные научные журналы.

Больше повезло мексиканско-греческой команде аналитиков. Они изучили базу данных с описанием историй болезни нескольких десятков тысяч ковидных пациентов в Мехико. И тоже пришли к выводу: курильщиков среди больных меньше, чем среди населения в среднем. В названии исследования это, правда, никак не фигурировало. Авторы анонсировали, что в целом изучают разные факторы, влияющие на риск заболевания COVID-19. Эта работа в июле 2020 г. попала во влиятельный медицинский журнал Европейского респираторного общества (European Respiratory Journal). Однако теперь публикация отозвана (то есть удалена из журнала).

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В проведении мексиканского исследования обнаружились серьезные методологические нарушения. Проще говоря — дефекты, которые не позволяют считать выводы достоверными. Одно из самых ярких нарушений — конфликт интересов. А именно: двое из пяти членов научной команды оказались… связаны с интересами табачной индустрии. О чем скромно умолчали. Хосе Мануэль Майер на постоянной основе выступает консультантом табачных компаний по вопросам снижения вреда табака — сейчас это модное направление реабилитации сигарет. Второй автор, Константинос Пулас, на момент проведения исследования занимал одну из главных должностей в неправительственной организации, которую финансирует табачная промышленность.

Авторы научной статьи о курении как защите от коронавируса оказались связаны с табачными компаниями. Фото: Shutterstock

Не секрет, что, имея заданную цель, вполне возможно подогнать под нее как выборку данных, так и конечные результаты, признают эксперты. Словом, выводы о защитном «антиковидном» эффекте курения нельзя считать достоверно подтвержденными. Более того, в разных странах мира накапливается все больше не вызывающих сомнения доказательств, что курильщики находятся в группе повышенного риска в условиях эпидемии COVID-19.

ОТКРЫТЫЕ ВОРОТА ДЛЯ SARS-CoV-2

Напомним, у нас в организме есть особые белки на поверхности клеток - так называемые рецепторы ACE-2. По по сути, это ворота, через которые коронавирус попадает внутрь клеток и запускает фабрики по производству новых вирусных частиц. Канадские ученые обнаружили, что у курильщиков уровень экспрессии (выработки) АСЕ-2 заметно выше, что у некурящих. У тех, кто дымил, но бросил, выработка АСЕ-2 была ниже, чем у активных курильщиков, но выше чем у людей, вообще не употреблявших табак.

В авторитетном международном медицинском журнале BMJ Evidence-Based Medicine опубликована научная статья, которую исследователи прямо посвятили «парадоксу курильщика» при ковиде («Is there a smoker’s paradox in COVID-19?», «существует ли парадокс курильщика при COVID-19?», англ.). Авторы проанализировали множество данных из разных стран мира и приходят к выводу: опасность курения неоспорима. В частности, доказано, что:

- курильщики с диагнозом COVID-19 чаще оказываются в реанимации и на аппаратах искусственной вентиляции легких,

- у людей с табачной зависимостью чаще развиваются опасные осложнения ковида, интенсивнее повреждаются легкие, сердце и сосуды,

- курение повышает восприимчивость к самым разным инфекциям дыхательных путей. Из-за этого растет риск присоединения новых возбудителей заболеваний у заразившихся коронавирусом, что может серьезно ухудшать состояние пациентов.

ВОПРОС В ТЕМУ

Как получили результаты, выгодные табачникам

В ходе проведения исследований могут встречаться самые разные ошибки, недочеты, применение слабо достоверных методов, говорят специалисты. Так, например, простой опрос пациентов, вера им на слово («что вы, я не курю»), считается менее серьезным источником, чем, скажем, проведение инструментальных обследований и лабораторных анализов. К тому же у больных ковидом, особенно в тяжелой форме, попавших в больницу, сознание может быть затуманено, они могут вообще плохо понимать вопросы.

А еще известно, что скажем, среди людей старше 60-ти лет во многих странах курильщиков в принципе намного меньше, чем среди молодежи. При этом в больницы с COVID-19 как раз намного чаще попадают представители старшего поколения. Вполне объяснимо, что такие пациенты реже оказываются потребителями табака. Вот вам и база для вывода: раз среди госпитализированных с ковидом курящих меньше, значит, сигареты защищают от коронавируса.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Электронные сигареты тоже вредят

Одно из опасных осложнений ковида — фиброз легких. Это разрастание соединительной ткани, из-за которого сокращается рабочая площадь нашего главного органа дыхания. Люди начинают страдать одышкой, развивается гипоксемия (недостаток кислорода в крови), что вредит многим другим органам.

Если выделять группы риска — у кого чаще встречается фиброз легких после ковида, то курильщики оказываются одними из лидеров по частоте таких печальных последствий, рассказал «КП» врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор РАН Кирилл Зыков. Причем, риск неблагоприятного исхода повышается многократно и у тех, кто курит обычные сигареты, и у любителей кальяна, и электронных сигарет, и любых устройств для нагревания табака, подчеркивает эксперт. В то же время отказ от курения врач-пульмонолог назвал в числе главных способов наиболее эффективной реабилитации после COVID-19.