Светлана Лобода и Филипп Киркоров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Прошедшая премия Муз-ТВ, вероятно, решила побить все возможные рекорды по скандалам. Не успела публика прийти в себя от жуткого выпада рэпера Моргенштерна в адрес Александра Реввы, как весь шоу-бизнес опять и снова стоит на ушах. Филипп Киркоров четыре дня переваривал оскорбления продюсера Светланы Лободы. И вот теперь, укатив в Дубай, созрел к жесткому ответу.

Началось все с того, что продюсер Светланы Лободы в своем блоге разразилась гневной отповедью в адрес всего шоу-бизнеса после премии Муз-ТВ, назвав его "цирком уродов". А перед этим высказалась в адрес странной "свадьбы" Филиппа Киркорова и бывшего любовника Ольги Бузовой во время премии.

Нателла Крапивина под фотографией Киркорова в белом костюме, взявшего под ручку Давида Манукяна в черном, написала: "Паноптикум в чистом виде. Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки".

Светлана Лобода и продюсер, режиссер Нателла Крапивина. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Филипп Бедросович долго собирался с силами, подбирал слова. А, приземлившись в солнечном Дубае, записал видео ответ на публичное унижение. Чего в нем только не было. Певец прямо указал, что Лобода украла номер у Бейонсе.

Светлана Лобода на премии Муз-ТВ и Бейонсе на вручении наград "Грэмми" 2017 года. Фото: EAST NEWS

"Кто вы все такие и откуда взялись? Некоторые возомнили себя уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий. Сколько пафоса и надменности в этом! Так легко поверить, что накрученные от ботов мертвые души просмотров - это и есть популярность. Многим артистам далеко до вас. Потому что так честно воровать номера других артистов... Девочки, где вы учились, я преподавал", - чеканя каждое слово, выдал Филипп.

Не оставил он без внимания и явные намеки Крапивиной:

"Расчленить меня на шашлыки? А оскорбления и угрозы в соцсетях, Нателла. Я исключаю токсичных людей из своего общества. И всегда буду жестко выступать против дискриминации человека, основанной на каких-либо признаках", - сказал, как отрезал, Киркоров.

После чего сравнил Лободу и Крапивину с насекомыми: "Вы все еще ползаете, как гусеницы, и лишь судьба решит - раздавят вас или из вас получится бабочка".

Светские хроникеры затаили дыхание в ожидании продолжения. И оно последовало.

Спустя час после обличительной речи Филиппа продюсер Лободы заявила, что больше не работает с блондинистой артисткой. "И не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу", - добавила Нателла. О подробностях продюсер умолчала.

В комментарии к ней тут же набежала вся светская тусовка. Впрочем, как и к Киркорову.

"Нателла. Ты мой герой. Я тебя очень люблю и уважаю. И в шоу-бизнесе и без него - всегда с тобой. Ты ... крутая баба", - написала Ксения Собчак.

И тут же побежала к Киркорову: "Филя! Люблю и тебя и Нателлу! Не сритесь. Прям премия срачей".

Яна Рудковская написала Филиппу: "Любимый , надеюсь через пять лет Нателла снимет про тебя фильм! Так как обычно после таких мощных срачей появляются самые крутые коллаборации и мощнейшие союзы. Артур и Алишер показались легким испугом перед настоящей пушкой!".

В настоящее время Нателла Крапивина закрыла свой блог, оставив возможность оставлять комментарии лишь подписчикам. Меж тем поклонники находятся в шоке и только и могут, что писать: "Как же так" и "Ужас".