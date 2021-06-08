Экс-солистки группы «Тату» вспомнили корпоративы, на которых их склоняли к близости в 15 лет

Экс-вокалистки "ТаТу" Юлия Волкова и Лена Катина в передаче "Осторожно, Собчак!". Фото: YouTube

Некогда самая известная русская группа за рубежом — дуэт «Тату», покорявший и восток, и «Евровидение» — уже 10 лет как не существует. Юлия Волкова и Лена Катина пробовали организовать реюнион, но ничем хорошим это не закончилось. В итоге первая ушла в политику, вторая — выступает сольно и участвует в телешоу («Маска»). Ютуб-блогу «Осторожно, Собчак!» к юбилею распада группы девушки рассказали, как все начиналось и почему закончилось.

ПРО СЕКСУАЛИЗАЦИЮ И ИДЕОЛОГИЮ ГРУППЫ

Юлия Волкова: «Мы были на студии, Ваня (Шаповалов, продюсер) сказал, что есть такое кино «Покажи мне любовь» (лесбийская мелодрама 1998 г.). Я хочу, чтобы вы его посмотрели. Мы с Леной приехали домой, включили, посмотрели, переглянулись — намек был понятен. И когда мы снова встретились в студии, Ваня сказал, что это хорошая идея, чтобы воплотить ее в творчество. Так о себе заявить. «Слабо?» — спросил он. Меня тогда брать на слабо не надо было. «Нет, конечно».

Лена Катина: «Он (продюсер) никогда не говорил, что мы будем лесбиянками. Мы долго искали музыкальный материал. До песни «Я сошла с ума» мы находились в поиске. Только перед съемками клипа Ваня сказал: «Будете целоваться, хахаха». У меня была мысль, что он пошутил. Я восприняла это так. Представь себе удивление, когда на второй съемочный день нам объявили, что мы должны отснять поцелуй»

ПРО КЛИП «Я СОШЛА С УМА»

Юлия Волкова: «Тогда мы впервые поцеловались. Ничего не получалось, мы смеялись. Ваня (Шаповалов) злился, психовал. Было смешно играть эту роль [юных девушек, влюбленных друг в друга: одной было 14 лет, другой — 15]. Лене было сложнее — она была очень правильная, приходилось уговаривать, упрашивать. Я была подростком, которому было интересно экспериментировать».

Лена Катина: «Ваня не объяснял, что нужно. Мы не могли отснять сцену с поцелуем. Когда начинали целоваться, тут же начинали смеяться. В итоге наше отдаление друг от друга — это промотка того же кадра [назад]. Потом Ваня начал объяснять, что существует такая любовь [между девушками], не все ее принимают. Существует обширная статистика по самоубийствам в ЛГБТ-среде. И после этого клипа мы получали кучу писем: «Спасибо, вы спасли мне жизнь». Все зачастую сводится к сексуальной составляющей нашего проекта: ах, лесбиянки, ах, целовались. Но проект был про любовь».

ПРО КОРПОРАТИВЫ

Юлия Волкова: «Очень много было всего в конце 90-х — начале нулевых. Был случай, когда мы приехали на корпоратив за городом, полтора часа от Москвы. Мы приезжаем, там много артистов. Правда, мало кто остался — кто лицом в салат, кто разошелся по спальням. Ну, и мы одеваемся после выступления, с нами охранники. Стук в дверь. Заходит мужчина и говорит: «Уезжаете уже?». Директор отвечает: «Ну да». А он продолжает: «Ну вы уезжайте, а девочки остаются здесь. Это не обсуждается». А нам 15-16 лет. Директор его выводит и объясняет: «Вы понимаете, что девочкам по 16 лет? Что они могут?» А тот отвечает: «Оральные же методы никто не отменял». Мы с Леной одеваемся и слышим это. В итоге нашему директору удалось позвонить общим с этим заказчиком знакомым, объяснить ситуацию, и нас отпустили».

ПРО СПАСЕНИЕ ПРОДЮСЕРА ШАПОВАЛОВА

Юлия Волкова: «Он был в этом своем состоянии (тяжелого пристрастия к наркотикам, в результате чего и развалилась группа) несколько лет. Мы вообще не созванивались. Потом фанаты написали: «Иван болен». У него была лимфома в запущенной стадии. Я приехала, он не мог вставать, весил килограммов тридцать. Жена Лера сказала, что я — единственная, кто может помочь уговорить его лечиться. В итоге мне удалось. Он сказал, что Юля поедет со мной в машине скорой помощи. И мы повезли его в больницу. Сам он этого не хотел. Он собирался в Индию — лечиться травами, лекарями и т.д. Это было в мае, а в сентябре у меня обнаружили рак щитовидной железы (в результате которого певица лишилась голоса). Я приехала к нему с замотанной шеей после онкологии. Как это?»

ПРО ПРЕКРАЩЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ

Лена Катина: «Я не знаю, чем занимается Юля. В инстаграме что-то всплывает, но чтобы интересоваться — нет. У меня настолько насыщенная жизнь (воспитывает сына Сашу — Авт.), что не до этого».

Юлия Волкова: «Разлад случился в 2006-2007 году. Мы были более взрослыми. Когда я начала терять голос, родители Лены никак не отреагировали. Их это не касалось. Отнеслись к этому холодно» (на самом деле родители Катиной были против того, чтобы Волкова прекращала карьеру, потому что тогда они потеряют деньги из-за отмены концертов — Шаповалов заявил на общем собрании, что требовать подвига от Юли они не вправе — Авт.)».

ПРО ЗАРАБОТКИ ПОСЛЕ «ТАТУ»

Лена Катина: «У меня сольный проект, он окупается. Много вкладываю в него. В пандемию вышла на ноль, иногда получается меньше 1 миллиона рублей в месяц, иногда больше. Не особо обращала внимание на цифры. Главное, чтобы это жило»

Юлия Волкова: «Я продолжаю работать: была дизайнером обуви, занималась рекламой, недвижимостью (сдаю квартиры). Более того, я сейчас выступаю живьем. Мне петь легче, чем говорить. Часто зовут выступать в клубы».