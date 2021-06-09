Дарья Мороз— о разводе с Богомоловым: «Когда мы расстались, я начала получать цветы и роли»

Актриса Дарья Мороз Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Совершенно точно Дарья Мороз, которую еще недавно знали сугубо по театральным работам, на пике популярности. Бывший муж Константин Богомолов открыл коллегам сексуальность актрисы в сериале «Содержанки» и теперь от желающих обнажить творческую натуру Мороз отбоя нет: «Клиника счастья», «Содержанки-3», «Триада» — проекты выходят, как горячие пирожки. Поэтому Екатерине Гордеевой артистка смело и откровенно рассказала про нелюбовь к себе, развод с Богомоловым и дар ведьмы.

Фото: СОЦСЕТИ

ПРО ВНЕШНОСТЬ

Кадр из фильма

«Всегда считала, что внешность — это не самое важное, что может принести мне пользу. Я одна из тех актрис, которые в зеркало вообще не смотрят. Вообще, мазаться сильно не люблю. Шрам на виске тоже не скрываю, он уже давно стал частью меня. В кино замазываем чуть-чуть иногда. На фотках иногда даже не убираю. Трепетно отношусь к тому, что поправляюсь: немножко другая фактура сразу возникает. Поэтому надо держать себя в форме. У меня очень удобное для лица кино — все, что угодно можно сделать гримом. Неконкретная пластика лица. Круглый блин. Рисуй»

ПРО РАЗВОД С БОГОМОЛОВЫМ

Кадр из фильма

«Бывают же кризисы определенного момента брака? Вероятно, это был он. Внутри я его не переборола. Я очень устала. Вошла в совсем глухую стену и поняла, если что-то не поменяю, то закончусь внутренне. Это было связано со многими вещами. Но мне надо было выходить. И я понимала, если остаюсь, то начинаю разрушать себя и окружающий мир, в том числе Костю и Аню (дочь). Я не хотела разрушать весь мир. Понятно, что мы с Костей непростые люди — властные, сильные, кто-то постоянно должен уступать. Жалела ли я? Были и такие моменты. Но вообще я шутила, что когда мы расстались, я стала получать цветы и роли»

ПРО ПРОДЮСЕРСТВО

Фото: СОЦСЕТИ

«Могу ли я снять себя с роли? Запросто! (в втором и третьем сезоне сериала «Содержанки» на основаниях эксклюзивного контракта актриса выступает в качестве сопродюсера проекта). Мне вообще нравится по ту сторону камеры. Сейчас продюсеру Мороз очень мешает артистка Мороз, потому что у продюсера много дел — писанина, рождение идеи, сотрудничество с авторами, монтаж и так далее. Это требует большой степени концентрации, времени и пауз. А в этот момент артистке Мороз надо сниматься, играть спектакли, ездить на гастроли. И это все дико отвлекает. Так что времени не хватает»

ПРО ВЕДЬМАЧЕСТВО

Фото: СОЦСЕТИ

«Все творческие люди медиумичны (могут выступать посредниками между разными сферами реальности), нас этому учат. Но у меня есть проблема — я слишком чувствительно к пространству, к энергиям. Это очень сложно. Еще и при таком количестве внутренней энергии дико трудно распределять это так, чтобы не разрушало меня. Потому что если у меня падает забрало — пипец ежику, могу выжечь четыре километра вокруг себя. И при этом ничего не говорить. Но если у меня упадет забрало на съемке, будут морально травмированы абсолютно все. В этом смысле я ведьма».