Леонид Агутин высмеял «смелость» Моргенштерна на премии «МУЗ-ТВ»

Леонид Агутин Фото: Евгения ГУСЕВА

Уж кому-кому, а Леониду Агутину не привыкать оставаться без музыкальных премий. Сколько раз его прокатывали музыкальные продюсеры и программные директоры радиостанций. Сколько раз его соул-джаз-блюз-фламенко-творчество оставалось непонятым в России и оцененным за рубежом?

Последний пример — совместный с легендарным фьюжн-гитаристом Эл Ди Меолой альбом La Vida Cosmopolita. Он вошел в лонг-лист «Грэмми», получил престижную американскую премию USA Songwriting Competition за трек Just a Rainy Day, а за композицию Funky Cha — премию кинофестиваля в Ницце (лучший клип).

Фото: Instagram.com

И только в России никто не знает ни одной песни с этой пластинки.

Все помнят только, что Агутин — «Босоногий мальчик» и некогда наставник шоу «Голос». Поэтому к смелому поступку баламута Моргенштерна, который громко возмутился, что ему не дали тарелку «МУЗ ТВ», артист отнесся с объяснимой долей иронии.

— Ой, ну насмешили, — написал в фейсбуке Агутин. — Вы серьезно? «Поступок Моргена?» У него ярд просмотров в Youtube. На*** (нафиг) ему этот канал с долей 1,5%? Тем более, что канал матершинников особо крутить-то и не может. В 2003 году, когда «Граница» (сериал) гремела из всех щелей и утюгов, на премии МузТВ мы с Отпетыми [мошенниками — группой, с которой Агутин записал песню, используемую в сериале «Солдаты»] ничего не получили. Ни за коллаборацию, ни за песню, ни за что. Шефом канала был Игорь Крутой. Он сказал мне, что все по-честному голосованию.

Леонид вспомнил, что сразу уехал домой, а группа «Отпетые мошенники» разгромила гримерку в сердцах.

— АРС (влиятельный холдинг Игоря Крутого) пригрозил вычеркнуть их из шоу-бизнеса, — уверяет Агутин. — И что бы вы думали? Таки вычеркнул! В то время убрать артистов из трех теле- и трех радиоканалов — равносильно забвению. А сейчас-то в чем смелость. Они герои интернета. Они на *** вертели все сми, если пользоваться их терминологией. В чем поступок? Вы же взрослые люди. Вы реально в восторге от героических действий этого ***, который держит вас за идиотов и не скрывает этого?