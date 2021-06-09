Глюкозу осудили за неуместный наряд на шоу «Вечерний Ургант»

Наталья Ионова отметила 35-летие и не собирается отказываться от откровенных нарядов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях Наталья Ионова отметила 35-летие: 7 июня певице исполнилось 35 лет. По этому случаю Глюкоза стала гостьей шоу «Вечерний Ургант». Наталья решила не изменять себе и появилась в эфире Первого канала в весьма провокационном наряде. Артистка выбрала костюм, состоящий из белого корсетного топа с декольте и леггинсов с полосками синего, коричневого, оранжевого, зеленого и черного цветов. При этом на самой пикантной части тела звезды – на ягодицах – разместились полосы телесного оттенка, имитирующие эффект обнаженной кожи.

Наталья появилась в эфире "Вечернего Урганта" в весьма провокационном наряде. Фото: Инстаграм.

Ведущий программы Иван Ургант оценил наряд своей гостьи в присущем ему юмористическом ключе.

- Вот я сегодня утром собирался, у меня есть точно такой же комбинезон. Как знал, не надел его, - пошутил шоумен.

Зрителям наряд Натальи не понравился: они посчитали его неуместным. «Спортзал перепутан с федеральным каналом», «Так можно в люди выходить?», «Наташа, это для тренажерки костюмчик!», «Это слишком модно, нам не понять», «Трусики огонь!», «Четвертый десяток, а оделась как малолетняя тиктокерша», - написали фолловеры в комментариях под ее постом в Инстаграме.

На самой пикантной части тела звезды – на ягодицах – разместились полосы телесного оттенка, имитирующие эффект обнаженной кожи. Фото: Инстаграм.

К слову, во время интервью Урганту Наталья рассказала, что после ее юбилея стилист категорически запретил ей носить короткие наряды.

- Все, тебе 35 лет. Теперь ты короткое не носишь. Пора с этим завязывать, - передала она слова своего эксперта по гардеробу.

Судя по всему, Наталья не слишком-то слушает своего стилиста. Чего только стоит фотография, которой она поделилась в Инстаграме в день своего 35-летия! Наталья поздравила саму себя, опубликовав свой снимок в очень откровенном серебристом купальнике, выставляющем ее идеальную фигуру во всей красе. А на недавней премии «Жара» Глюкоза появилась в черном платье, напоминавшем скорее нижнее белье, чем вечерний наряд.

Чего только стоит фотография, которой она поделилась в Инстаграме в день своего 35-летия!

Впрочем, Наталья не раз признавалась подписчикам в соцсетях, что чувствует себя максимум на 16 лет. Так что вопреки советам стилиста, расставаться с короткими платьями, который ей так нравятся, она не собирается.

В одном из постов в Интсаграме певица рассказала, как добиться того, чтобы фигура, а в особенности «пятая точка» всегда оставалась красивой. Секрет оказался совсем простым и знакомым всем с детства. Но, как уверяет Наталья, он отлично работает.

- Приседания, и еще раз приседания, - сообщила Глюкоза.

На недавней премии «Жара» Глюкоза появилась в черном платье, напоминавшем скорее нижнее белье. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, Наталья немного лукавит – одними приседаниями дело действительно не обходится. Артистка давно увлечена йогой, и не представляет свою жизнь без регулярных тренировок.