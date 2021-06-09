Баренцево, Карское, Балтийское: Плавучие университеты отправятся исследовать российские моря

Развитию образовательной технологии «Плавучий университет» была посвящена сессия на Петербургском международном экономическом форуме Фото: Александр МИЛКУС

10 июня из Архангельска стартует первая в этом году экспедиция плавучего университета. Арктический плавучий университет на судне «Михаил Сомов» отправится к островам в Северным Ледовитом океане: Новую Землю и Землю Франца-Иосифа. Всего же в этом году запланированы четыре подобных экспедиции, они приурочены к Году науки и технологий, а также к председательству России в Арктическом совете.

Развитию образовательной технологии «Плавучий университет» была посвящена сессия на Петербургском международном экономическом форуме, модерировал ее обозреватель издательского дома «Комсомольская правда», заведующий лабораторией медиакоммуникацмй в образовании, координатор Ассоциации плавучих университетов, Александр Милкус.

Первый Плавучий университет, работающий по технологии «Образование через исследования», появился в МГУ в еще в 1990-е голы. Затем плавучие университеты работали на Балтике и на Каспии, на озере Байкал и реках Волга и Лена. Сейчас они переживают новый этап развития. В 2021 году на научно-исследовательских судах выйдут в море сразу четыре больших экспедиции плавучих университетов.

Уже 10 июня 2021 отправится на Новую Землю и Землю Франца-Иосифа Арктический плавучий университет Северного (Арктического) Федерального университета, празднующий в этом году своё десятилетие. В экспедиции, организованной при поддержке научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования», примут участие 55 человек, среди них 22 исследователя и 20 студентов и аспирантов.

Арктический плавучий университет на судне «Михаил Сомов» отправится к островам в Северным Ледовитом океане

- Нашему плавучему университету в этом году исполняется 10 лет. 85% студентов, прошедших обучение на плавучем университете, закончив вуз приходят на работу в научные учреждения Архангельска, подразделения Северного управления Росгидромета, на кафедры САФУ. На этот раз мы впервые пойдём в Арктику на судне повышенного ледового класса с вертолетной площадкой – «Михаил Сомов», – рассказала ректор САФУ Елена Кудряшова.

На борту также будут представители Московского государственного университета, Уральского государственного индустриального института, Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, Южного федерального университета, Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН, Российского Университета Дружбы Народов, Санкт-Петербургского государственного университета, МФТИ, Российского государственного гидрометеорологического университета, Института экспериментальной медицины, Арктического и антарктического научно-исследовательского института, Северного государственного медицинского университета и Тюменского индустриального университета.

- Арктический плавучий университет - это ежегодная морская научно-образовательная экспедиция на научно-исследовательском судне ледового класса, - поделился деталями Александр Сабуров, директор Арктического центра стратегических исследований Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова. Самый большой блок исследований, которые реализуются в ходе экспедиции, связан с изучением окружающей среды и экологии Арктики. Второй - с океанологией и гидрометеорологией. Третий - с изучением биоразнообразия. Из гуманитарных направлений отмечу сохранение историко-культурного наследия: на Новой Земле, например, это поморские избы, на Земле Франца-Иосифа - остатки судов и другие следы полярных экспедиций.

СПРАВКА «КП»

Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов»:

Дизель-электроход, построен в 1975 году, с тех пор трудится в полярных широтах, как в Арктике, так и в Антарктике. Длина - 133 метра. Способен проходить сплошной лёд толщиной до 70 см.

В июле в Баренцево море на научно-исследовательском суде «Академик Борис Петров» отправится плавучий университет МГУ под руководством доцента геологического факультета МГУ Григория Ахманова. На борту будут три десятка бакалавров, магистров и аспирантов.

- Мы будем изучать форму рельефа и донных отложений, оставшихся после оледенения, прошедшего 20 тысяч лет назад, составим карту района, которая поможет уточнить геологическую историю региона. Исследования фундаментальные, но они имеют прикладное значение для нефтегазовой индустрии, - рассказал Григорий Ахманов.

В Карское море на научно-исследовательском судне «Академик Иоффе» уйдет плавучий университет МФТИ и Института океанологии РАН им. П. П. Ширшова.

На Балтике в формате плавучего университета на НИС «Академик Сергей Вавилов» будет работать IV Международная летняя школа «Прибрежная зона моря: исследования, управление и перспективы» Балтийского Федерального университета и Института океанологии РАН.

Сейчас строится два современных научно-исследовательских судна, сообщила Наталья Голубева, заместитель директора Департамента координации деятельности научных организаций Минобрнауки. И нужно готовить кадры для работы на них. Формат плавучего университета подходит для этого как нельзя лучше.