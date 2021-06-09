В Таиланде продают аквариумную рыбку за €25 000

Эти рыбы бывают разных расцветок, но покупатели на Чатучак не сводят глаз с огненно-красной арованы

Рынок декоративных рыб Чатучак в столице Таиланда является крупнейшим в мире. Он расположен в самом центре Бангкока. На площади более 14 тысяч квадратных метров расположилось более 1500 магазинов и лавочек. За выходные дни рынок Чатучак в Бангкоке посещает около 400 тысяч человек.

Тайцы очень любят декоративных рыбок, у некоторых уходят часы на то, чтобы выбрать именно ту, которую они хотят купить.

Чатучак считается самым большим в мире рынком, на котором продаются рыбки для аквариумистов. После того, как покупатель наконец-то определяется с выбором, понравившуюся ему рыбку достают из таза или аквариума и помещают в полиэтиленовый пакет, наполненный водой.

Некоторые продавцы сразу рассаживают мелких рыб в пакеты и развешивают над головой покупателей. Даже если человек не сделает покупку, то хотя бы развлечется, рассматривая уникальные экземпляры, задирая голову.

Звездой рынка Чатучак является рыбка арована. В природе она встречается в бассейне Амазонки. Ее можно распознать по широкому плоскому телу, крупным блестящим чешуйкам и огромной пасти. Эти рыбы бывают разных расцветок, но покупатели на Чатучак не сводят глаз с огненно-красной арованы. Ее яркий цвет символизирует в королевстве богатство и счастье.

Для содержания арован нужен аквариум как минимум на две тысячи литров и хорошее освещение. Она ведет себя очень агрессивно по отношению к себе подобным, поэтому взрослых рыб лучше содержать поодиночке. Желающих приобрести столь редкий экземпляр немного. Некоторых любителей отпугивают не только гигантские размеры арованы, но и ее стоимость. В Таиланде за этот редкий вид просят €25000. Плюс расходы на содержание, которые за несколько лет могут вылиться в аналогичную сумму. Поэтому большинство тайцев и туристов приходят каждую неделю на Чатучак, чтобы просто полюбоваться обитателями аквариумного мира.

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