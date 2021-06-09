Французы почувствовали себя в Калуге, как дома: о чем рассуждали инвесторы двух стран на ПМЭФ

Вопросы обсуждали на традиционном «Бизнес-диалоге Россия — Франция»

Как цифровая трансформация влияет на нашу повседневную жизнь? Какие возможности для бизнеса открывает появление «умных городов»? Комфортно ли европейским инвесторам на российской земле? Эти и другие вопросы обсуждали на традиционном «Бизнес-диалоге Россия — Франция», который прошел на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Французы - работодатели номер один среди иностранцев

В последний раз бизнес-диалог Россия-Франция состоялся на ПМЭФ два года назад. Тогда гостями сессии стали президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон. На этот раз с приветствием к участникам сессии обратился министр экономического развития Максим Решетников.

- Все планы по инвестициям европейский бизнес и особенно французский реализовывал. Этот год к нашему взаимодействию добавил доверия, но наши контакты должны быть интенсивнее, мы приложим к этому усилия, - заявил Максим Решетников.

Он отметил, что французские компании среди иностранных инвесторов в России – работодатели номер один.

- Это значит, вы здесь обладаете огромным полигоном для внедрения инноваций, в том числе российских. У нас есть масса примеров, как французские компании внедряют российские инновации. И IT решения вы закупаете, и управление логистикой, - обратился к французскому бизнесу Решетников.

Приоритетными направлениями сотрудничества двух стран Решетников назвал проекты в области цифровой экономики и цифровизации городской среды, создания промышленности будущего, а также сохранения климата и экологии. Решетников рассказал, что за последний год появились новые решения в реализации этих направлений как на уровне федерального правительства, так и в регионах.

2021 год объявлен «перекрестным» Годом межрегионального сотрудничества между Россией и Францией. В течение года будет организован целый ряд совместных проектов в области экономики, образования, здравоохранения, культуры, цифровизации, развития городской среды. В Париже, Шанхае, Москве и Дубае появляются «умные» парковки, системы освещения и видеонаблюдения, сбора мусора – все, что помогает сделать жизнь в городе комфортнее и безопаснее. Использование новых «умных» инструментов позволяет сократить среднее время в пути, выбросы парниковых газов и даже уменьшить смертность. Согласно прогнозам аналитиков, к 2025 году возможности для бизнеса в результате развития «умных городов» превысят 2 трлн. долларов, при этом ВВП России за счет цифровизации экономики может увеличиться на 19–34%. Проект «Умный город» в рамках паспорта национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» охватил 209 городов и административных центров с населением более 100 тысяч человек. Российские и французские компании готовы реализовывать совместные проекты в этой сфере.

Так, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, как в области используется опыт реализации программы «Умный город» Метрополии Монпелье-Средиземноморье, а также регионов Лемузен и Иль-де-Франс. Шапша поблагодарил французских инвесторов и привел еще один успешный пример: компанию «Л’Ореаль», которая вдвое увеличила производство с момента строительства завода.

- Французские компании чувствуют себя на калужской земле, как дома, - согласился с ним член правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ) Филипп Перегорье. Он отметил, что российский и французский бизнес готовы реализовывать совместные проекты, цель которых – улучшение качества жизни людей в условиях устойчивого развития экономики.

Два новых направления - экология и транзит

Гендиректор РЖД Олег Белозеров рассказал о перспективах сотрудничества России и Франции в железнодорожной отрасли.

- Два новых направления — экология и транзит — то, над чем нам предстоит поработать, - сказал Белозеров.

Он отметил, что также планируется развивать цифровизацию, водородную энергетику и движение на этом топливе, а также работу с вокзалами.

- В части железных дорог и работы логистических операторов у нас очень большое будущее. Я вижу по цифрам, транзит во Францию и из Франции растет через территорию России. Это использование Транссиба. Очень активно используют это направление наши финские коллеги, японские коллеги. Даже морские линии пришли к нам. Я вижу в этом очень серьезный резерв, - отметил Белозеров.

По его словам, несмотря на то что Франция имеет выход к морю и традиционно использовала морские перевозки, на фоне ситуации в Суэцком канале весной этого года, а также в вопросах экологии «нужно смотреть на другие приоритеты».

Белозеров отметил, что выбросы в России от железных дорог, если взять в целом выбросы - меньше 2%, если взять в транспорте - меньше 1%.

- Мы практически самый зеленый, экологичный и устойчивый вид транспорта и это говорит о том, что мы - транспорт будущего в агломерациях и городах, - рассказал Белозеров, добавив, что ярким примером является столичный проект городской электрички - МЦК, где железная дорога работает практически, как метро.