Под Москвой задержали бывшего игрока "Ротора" за кражу джойстика от Sony Playstation

На футболиста завели уголовное дело, и сейчас он находится под подпиской о невыезде Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Самое удивительное в этой истории это цена вопроса - всего лишь 5 тысяч рублей, а проблем от этой небольшой суммы уже набежало на целое уголовное дело. Да и сама схема мошенничества не под стать футболисту, который еще каких-то два года назад оценивался в 100 тысяч долларов и был подающим надежды защитником.

Сейчас 24-летний Иван Шмелев находится под подпиской о невыезде, ему вменяют 159 статью, по которой можно получить реальный срок. Его адвокаты во всю трудятся, чтобы парень отделался лишь небольшим штрафом, а не уехал в не столь отдаленные места на пару лет. Напомним, что уголовное дело и последующее разбирательство началось из-за обычного джойстика для приставки ценою в 5 тысяч рублей, ради которого Ваня использовал целую мошенническую схему с поддельными чеками на "Авито".

-19 апреля в полицию подмосковного Лесного городка поступило заявление от молодого человека, что неизвестный ему гражданин, с которым он списался через "Авито", похитил джойстик от Sony Playstation. Неизвестный ввел заявителя в заблуждение, показав несуществующую онлайн оплату за товар, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Эта мошенническая схема очень знакома оперативникам, суть ее очень проста, но доверчивые граждане до сих пор на нее ведутся.

Сейчас 24-летний Иван Шмелев находится под подпиской о невыезде, ему вменяют 159 статью, по которой можно получить реальный срок. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мошенник приезжает за товаром. Делает вид, что сильно спешит, просит оплатить покупку через банковский перевод. Доверчивый продавец диктует данные карты, а потом аферист-покупатель присылает ему в мессенджер липовый чек, с якобы уже произведенной оплатой товара. На этом чеке указаны данные карты продавца, да и вообще он выглядит один в один как банковский. Если в этот момент продавец не проверит свой банковский счет на поступление денег, то афера прошла успешна. Мы получаем нового пострадавшего. Такой схемой также часто пользуются мошенники в такси, - рассказали kp.ru в полиции.

Около месяца полиция пыталась установить личность похитителя, а когда это удалось сделать, то еще полмесяца было потрачено, чтобы его найти. В конце мая Ивана задержали и привезли в отдел полиции, где на него завели уголовное дело за хищение чужого имущества. Около суток Иван пробыл в участке, все это время его искали друзья, семья, ну и, конечно, адвокат. Когда отец парня узнал, где находится его сын, то пожаловался в полицию Одинцовского района, что парня более суток держат в полиции за мелкую кражу. В этот же день к делу подключился адвокат семьи Шмелевых, и Ивана выпустили под подписку о невыезде.

В ближайшее время у бывшего игрока "Ротора" состоится суд, на котором будет принято решение о наказании. По статье 159 часть 1 Шмелеву может грозить реальный срок до двух лет, исправительные работы или штраф в размере до 120 тысяч рублей.