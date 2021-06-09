Правительство предложило по-новому оплачивать работу врачей

Сейчас региональные больницы и поликлиники самостоятельно определяют размеры окладов сотрудников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 ноября 2021 года в России стартует пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Сейчас региональные больницы и поликлиники самостоятельно определяют размеры окладов сотрудников, а во всей отрасли отсутствуют единые требования к назначению стимулирующих и компенсационных выплат. В результате в зависимости от медицинского учреждения зарплаты медицинских работников одного профиля и квалификации могут отличаться.

Как поясняется на сайте кабмина, новый подход позволит выровнять ситуацию с зарплатами медработников – врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом.

- Во время эксперимента оклады медицинских работников будут рассчитываться по новым правилам – с учетом коэффициента дифференциации в зависимости от сложности труда, а также коэффициента экономического развития региона, - говорится на сайте кабмина.

Размер региональных коэффициентов и методику расчета установит правительство.

Поручение изменить подход к формированию зарплат медиков правительству дал президент.

Пилотный проект пройдет в семи регионах. Это Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская и Тамбовская области, Севастополь и Якутия. Продлится он до марта 2022 года.

- По его результатам будут определены единые требования к системе оплаты труда для медработников по всей стране, - говорится на сайте кабмина.

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