22 июня 1941 года. День, когда обрушился мир

Эта книга – свидетель самого трагического дня в истории страны

Очень личное

Для миллиона советских людей начиналось обычное воскресное утро: кто-то завтракал, кто-то собирался погулять, а кто-то мечтал поваляться дома в постели. И вдруг как гром среди ясного неба: война! Страшная новость сделала знаковым практически любое событие этого дня. Мы собрали воспоминания абсолютно разных людей: от простой москвички Маруси до наркома иностранных дел Вячеслава Молотова. Фотодокументы последних мирных часов и первых боевых сводок. Вспомним вместе этот трагический и великий день, разделивший жизнь советского человека на «до и после».

К 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны «Комсомольская правда» выпустила уникальную книгу-память

Большая политика

Как отреагировал мир на нападение Германии на СССР? Об этом вы узнаете из воспоминаний дипломатов и разведчиков. Отрывки из публикаций газет и журналов разных стран помогут понять всю сложность и неоднозначность событий, приведших к началу войны. Автор отходит от сухих цифр и сводок, домыслов и фальсификаций. Книга иллюстрирована уникальными фотографиями и содержит целый ряд документов, в том числе тех, с которых лишь недавно был снят гриф секретности.

Мы собрали воспоминания абсолютно разных людей

Уникальность проекта

Никогда ранее попытки создать иллюстрированное издание, которое подробно расскажет об обстоятельствах начала Великой Отечественной войны, не предпринимались. Эта книга – свидетель самого трагического дня в истории страны. Именно поэтому она должна быть в каждом доме!

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