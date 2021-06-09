Мультимиллиардеры нашли лазейки, чтобы платить налогов меньше, чем бюджетники

Годами воротилы бизнеса США отдавали государству считанные проценты доходов Фото: Shutterstock

Богат не тот, кто много зарабатывает, а тот кто мало тратит – гласит житейская мудрость. С этим нельзя не согласиться, особенно если речь идет о налогах. Особенно ярко это подтверждают примеры американских миллиардеров, которые, как выяснилось на днях, практически не вносят в казну США денег.

Журналисты издания ProPublica проанализировали данные о доходах 25 богатейших людей Америки за последние 15 лет, сравнив их с рейтингом Forbes, где подсчитано, что имеют эти капитаны бизнеса за душой. Выяснились удивительные вещи.

Например, с 2014 по 2018 год генеральный директор Amazon Джефф Безос заработал 99 миллиардов долларов и заплатил с этого 973 миллиона налогов, то есть меньше одного процента! Впрочем, в 2007 году он вообще не заплатил подоходного налога, хотя стоимость акций его компании удвоилась.

Как же так? Все дело в бухгалтерских хитростях. Оказывается, бизнесмен смог привязать свои доходы к потерям от инвестиций в другие отрасли, а также включил сюда «иные расходы». В 2011 году он же подал запрос на возмещение уплаченных налогов, так как его доход не превысил расходы.

Еще один «уклонист» - основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который с 2014 по 2018 год заработал почти 14 миллиардов долларов, а казне отдал 455 миллионов, то есть 3,27%. Он же в прошлом году сменил даже свою регистрацию с Калифорнии на Техас, чтобы еще больше экономить на налогах.

И это все при том, что в Соединенных Штатах действует прогрессивная шкала налогообложения. То есть чем больше ты зарабатываешь, тем больше должен отдать государству.

Но круче всех выступил Уоррен Баффет, считающийся одним из лучших финансовых инвесторов мира. За этот же промежуток времени он обогатился на 24,3 миллиарда, отдав 23,7 миллиона (0,1%). Воистину, талантливый человек талантлив во всем.

В среднем семья американцев зарабатывает в год 70 тысяч долларов, с которых платит 14% налогов. Для «толстосумов» же предназначена особая система, согласно которой они обязаны перечислять в бюджет 37%, если их доход превышает 628 тысяч долларов. Как же воротилам бизнеса удается так обходить законы? Оказывается, они отказываются от зарплаты, а большую часть своей прибыли они переводят в ценные бумаги, с которых получают различные выплаты, так как, согласно законодательству, налог на них меньше.

Кроме того, миллиардеры используют и обратную стратегию, когда наоборот вместо выплаты дивидендов всю прибыль компания направляет на развитие, благодаря чему стоимость ее акций растет, при этом их владельцы не получают денежную прибыль и из-за этого не платят налоги. Такая стратегия популярна в тех корпорациях, где у руководителей есть большая доля акций, благодаря чему их состояние растет еще быстрее.

Есть и средство похитрее – заложить свои акции в счет долга. То есть миллиардер берет кредит, закладывая свои акции, а потом потихоньку его отдает, вписывая возвращение долга в качестве своих убытков. Ставка по займу составляет всего несколько процентов, что явно выгоднее 14% или 37% налогов, которые платят физлица. Например, тот же Маск заложил 92 миллиона акций Tesla, получив под их гарантии миллиарды долларов.

Стоит отметить, что все схемы, применяемые миллиардерами, абсолютно законны, с учетом того, что их консультируют лучшие юристы США. Ранее в этом году в Конгрессе уже предлагали ввести новый налог для сверхбогатых граждан, который бы позволил собрать дополнительно 3 триллионов долларов налогов в течение 10 лет, однако пока эта инициатива не реализована.