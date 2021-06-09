Террорист или интернет-шут: в чем виноват блогер Хованский, задержанный за оправдание терроризма

Юрий Хованский Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вечером в дверь блогера постучали: «Уберите собачку в другую комнату и ложитесь на пол, руки за голову», - вежливо предложили силовики, и Юрий Хованский предпочел последовать совету. Квартира кумира молодежи больше напоминала помойную камеру – кругом мусор, пустые бутылки, горы сигаретных «бычков»… «Это все из-за той песни?» - испуганно переспрашивал он в пол.

И пока на просторах совестливого интернета не понесся вой о «новом 37-м», репрессиях и «посадках» за песни, стоит привести пару цитат из этого, с позволения сказать, музыкального произведения: «Норд-Ост» - это было … (здорово – непечатное). Я хочу, чтобы убили больше русских детей. Я хочу, чтобы взорвали метро, я хочу видеть части русских свиней, распластанных на стенах вагона».

Песня была спета давно на одном из интернет-стримов. Вот как об этом вспоминал сам автор-исполнитель в своем телеграм-канале: «Я пел ее перед группировкой нацистов и радостным Андреем Нифедовым».

Последний – еще один блогер с полуторамиллионной аудиторией, который, по некоторым данным, сейчас проходит свидетелем по делу. Сам Хованский, к слову, сказал, что жалеет об это «сольнике» и ему за него стыдно. Правда сделал он это только тогда, когда год назад один из недругов блогера выложил песню на YouTube (который, к слову, не нашел в ней ничего предосудительного, но это уже другая тема). После чего она и стала известна широкой общественности, в том числе и сотрудникам центра «Э» МВД России.

Террорист ли интернет-шут Хованский? Конечно, нет. Как и многие видеоблогеры, н – человек без чувства меры и такта, для которого нет запретных тем в погоне за аудиторией. Но есть вещи, над которыми шутить просто нельзя. «Этот ролик посмотрели всего 7 тысяч человек», - апеллируют к статистике его защитники. Почему «всего», а не «аж»? А есть данные, сколько из этих семи тысяч были заложниками в театральном центре на Дубровке. Сколько из них двое с половиной суток сидели в духоте на паркете спортзала школы №1 в Беслане и пили мочу, потому что террористы не разрешали передать заложникам воду. После штурма они выбегали на нас и падали обессиленные на руки. Они ничего не весили… Было бы интересно сейчас узнать у них, повзрослевших, что они думают о творчестве Хованского и о том, нужно ли государству пресекать подобное или понять и простить дурака.

«Ну теперь-то все посмотрят», - возразят мне те, кто защищал Собчак за ее интервью с маньяком. Так и пусть смотрят – Родина должна знать своих «героев». И наказывать за людоедство неотвратимо и показательно. Чтобы другим неповадно было.

Да, судебная система у нас не идеальная. Но когда переступают через тонкую грань, отделяющую человека от упыря, никаких полутонов быть не может. Оправдывает ли Хованского то, что ему стыдно за эту «песню»? Мне кажется, нет, хотя суд и может принять это за смягчающее обстоятельство. И это история о том, что нет больше безнаказанности в Сети. Интернет все помнит.

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