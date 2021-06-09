Кольцеобразное затмение Солнца 10 июня 2021: прямая онлайн-трансляция космического явления

В российской столице смогут увидеть лишь частные фазы солнечного затмения. Фото: Shutterstock

В четверг, 10 июня 2021 года, в 13:40 по московскому времени в Якутии и на Чукотке можно будет наблюдать за максимальной фазой редкого явления - кольцеобразным затмением Солнца. Сайт «Комсомольская правда» ведет прямую онлайн-трансляцию этого редкого явления, которое последний раз видели на территории России больше 50 лет назад.

Как сообщил Роскосмос со ссылкой на данные Московского планетария, солнечное затмение начнется в Северной Америке и закончится на Дальнем Востоке. «На территории России будут видны частные фазы затмения - от 0,01 в Комсомольске-на-Амуре до 0,91 в городе Певек на Чукотке», - говорится на сайте госкорпорации.

Кроме россиян, кольцеобразное солнечное затмение смогут наблюдать жители Онтарио в Канаде и Гренландии. Кроме того, полностью кольцеобразная фаза будет также видна на Северном полюсе.

В российской столице смогут увидеть лишь частные фазы солнечного затмения. Максимум можно будет наблюдать в 14:26 по московскому времени, когда Луна закроет Солнце на 16 процентов.