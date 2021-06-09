Заробитчан на органы: Оставшись без средств к существованию, украинцы продают почки богатым иностранцам

В результате расследования следователи установили, что за последние два года в больнице Лозенец было проведено 14 операций по пересадке почки. Фото: Shutterstock

Черные трансплантологи всегда объявлялись там, где люди оказывались в бедственном положении. Войны, политические перевороты, бедность. Они наводнили Балканы в момент развала Югославии и войны в Косово. Но сегодня скандал разразился в солнечной и относительно благополучной Болгарии, которая почти 15 лет является членом Евросоюза.

На днях болгарский министр здравоохранения Стойчо Кацаров огласил результаты жуткого расследования. В центре внимания следователей оказалась известная и крупнейшая в стране клиника Лозенец. Некогда она принадлежала государству. Насторожили правоохранителей далеко не финансовые махинации, как можно было бы подумать, а участившиеся операции по пересадке органов от живых доноров.

ПОДАРИЛ «ДЯДЕ» ПОЧКУ

В результате расследования следователи установили, что за последние два года в больнице Лозенец было проведено 14 операций по пересадке почки. В отчетных документах было прописано, что донорами выступали граждане Украины и Молдавии, а получателями – приезжие из Израиля, Омана и Японии.

Поразительно, но в медицинских бюллетенях и доноры, и получатели значились как родственниками. Хотя очевидно, что никакими семейными связями там и не пахло. Да и зачем тогда потребовалось указывать пациентов, жаждущих получить здоровую почку, под вымышленными именами? Доноры, к слову, проходили под настоящими фамилиями.

Такая уловка была необходима, чтобы у властей и полиции не возникали лишние вопросы: по законодательству, в Болгарии только близкие родственники могут стать донорами органов. А здесь все гладко: бедный «племянник» пожертвовал богатому «дяде» здоровый орган. Альтруизм! Хотя если вдуматься, непросто представить ситуацию, при которой занедуживший дядя живет где-нибудь в Осаке, а его кровный родственник вполне себе славянского вида – под Черновцами.

10% АЛЬТРУИСТУ

Разговоры о том, что в Болгарии (да и вообще на Балканах и Турции) не все так чисто с трансплантацией органов, ходили уже давно. Однако случаи, которые удалось выявить и подтвердить болгарским следователям, могут перерасти в международный скандал.

Речь идет о колоссальных суммах, которые проходили через Лозенец. Только по официальным каналам цена одной почки рассчитывалась в размере 25 тысяч долларов. Еще 25 тысяч шли мимо больничной кассы. То есть пациент, которому необходима была операция, должен был выложить как минимум 50 тысяч долларов (примерно 3,7 млн рублей). Не такие уж, кстати, большие деньги для состоятельных людей.

Сам же донор получал около 5-15 тысяч долларов (365 тысяч – 1,1 млн рублей), остальные деньги оседали в карманах врачей и руководства клиники. Не исключено, что у больницы были покровители, получавшие свою прибыль.

Свою должность уже потерял директор клиники Лозенец Любомир Спасов. Он возглавлял больницу более 20 лет - с 1998 года.

В отчетных документах было прописано, что донорами выступали граждане Украины и Молдавии, а получателями – приезжие из Израиля, Омана и Японии. Фото: Shutterstock

СВАДЬБА НА КРОВИ

- Артемы, Русланы, Валентины и прочие, - перечисляет имена украинских и молдавских доноров болгарский журналист Ивайло Йолчев. - Некоторые из них в этот момент находились в Европе на заработках. Видимо, решили еще и так подзаработать.

Несколько лет назад во Львовской области произошла трагедия. Перед свадьбой молодой человек отправился на заработки в Европу. Довольно скоро привез 15 тысяч долларов. Но через месяц после пышного торжества юноша умер. На теле обнаружили шрам, а врачи диагностировали отсутствие почки. Как и где проходила операция по трансплантации, установить так и не удалось.

- Из-за пандемии с работой стало туго. Многие знакомые ищут возможность найти дополнительный заработок, - рассказала украинскому порталу «Страна» львовянка Ольга Федив. - Некоторые соглашаются продать почку или даже часть печени. За это можно получить от 5 тысяч долларов. Но и проблемы со здоровьем можно заработать, если жив останешься.

ОРГАНЫ НА ЭКСПОРТ

Аналогичная болгарской история произошла пару лет назад в Казахстане. Там пересаживали почки от молодых украинцев состоятельным иностранным гражданам. Операции проводили в больнице №1 в городе Шымкент на юге Казахстана. Весь процесс контролировал лично главврач. Его арестовали и обвини в проведении незаконных операций.

Помимо украинцев в качестве доноров привлекались также выходцы из Киргизии и Узбекистана. Получателями здоровых органов выступали граждане Израиля.

Черные трансплантология считается незаконной практически во всем цивилизованном мире. Тем не менее, подпольный бизнес существует, в специальные преступные группировки обязательно входит квалифицированный хирург.

В ноябре 2020 года в Стамбуле были арестованы более десяти человек, среди которых были украинцев, которые планировали продать свои органы.

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В одной из болгарских больниц за два года провели около полутора десятков операций по пересадке почки (подробнее)