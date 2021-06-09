Чубайс дал высокую оценку проектам ВГК по декарбонизации в Сахалинской области

Анатолий Чубайс отметил, что на Сахалине реализуются проекты, которые можно и нужно успешно применять в других регионах РФ Фото: пресс-служба Восточной горнорудной компании

В среду, 9 июня, специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс, делегация ООО «УК «РОСНАНО» и представительства Всемирного Банка в РФ, правительство Сахалинской области побывали на производственных объектах и ознакомились с проектами «Зеленого угольного кластера» Восточной горнорудной компании (ВГК) в Углегорском районе. В рамках визита делегация посетила ключевой промышленный актив компании – Солнцевский угольный разрез, где реализуются уникальные для угледобывающей отрасли «зеленые» проекты», сообщили ИА «КП-Сахалин» в пресс-службе ВГК.

– На Сахалине реализуются новаторские проекты по декарбонизации и нейтрализации углеродного следа. Сегодня я познакомился с такими проектами наглядно. Это уникальный для России эксперимент, который можно и нужно успешно применять в других регионах РФ, – отметил Анатолий Чубайс.

Анатолий Чубайс высоко оценил реализуемые проекты Восточной горнорудной компании Фото: пресс-служба Восточной горнорудной компании

В состав «Зеленого угольного кластера» входит ряд инновационных проектов. Первый и единственный на текущий момент совместный российско-белорусский проект ВГК с заводом БелАЗ по разработке карьерного самосвала на электротяге грузоподъемностью 220 тонн. В ближайшее время первые троллейвозы приступят к работе на Солнцевском угольном разрезе. Использование такого транспорта окажет существенное влияние на снижение углеродного следа в Сахалинской области

Еще один масштабный «зеленый» проект ВГК уже находится на стадии строительства – это магистральный угольный конвейер, самый протяженный в РФ, 23 км. Проект сочетает в себе современные технологии и передовые экологические стандарты. Возводимый объект позволит снизить нагрузку на дороги общего пользования, отказаться от перевозки угля автомобилями, что снизит выбросы выхлопных газов в атмосферу, и осуществлять доставку угля наиболее экологичным, признанным во всем мире способом. На сегодняшний день на объекте ведутся работы по сборке и монтажу оборудования.

Самый амбициозный проект в составе «Зеленого угольного кластера» – строительство в Сахалинской области ветропарка суммарной мощностью 67,2 МВт. Это будет самая мощная ветроэлектростанция на Дальнем Востоке. В состав ветропарка будут входить 16 ветротурбин, расположенных на участках с высоким потенциалом ветра. Помимо сложного рельефа, уникальность проекта заключается в том, что ветропарк возводится под потребности компании для обеспечения электроснабжения всех производственных объектов. На сегодняшний день определены две площадки для установки ветротурбин, где до конца 2021 года будет проводиться ветромониторинг.