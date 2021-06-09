Замдиректора Фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев: «18 тысяч проектов получили нашу поддержку»

Заместитель генерального директора Фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев. Фото Василия Вострухина

Фонд президентских грантов был создан в 2017 году, чтобы развивать гражданское общество в России. Как некоммерческим организациям подать заявку в фонд и каким критериям нужно соответствовать рассказал на ПМЭФ-2021 заместитель генерального директора Фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев.

- Какие проекты поддерживает Фонд президентских грантов?

- Мы поддерживаем проекты некоммерческих организаций. Организации присылают нам заявки с описанием идеи проекта, обоснованием необходимости его реализации, бюджетом,

календарным планом. Дальше фонд обеспечивает экспертизу

этих проектов, и самые лучшие по итогам оценки получают поддержку.

Мы проводим минимум два конкурса каждый год. За 4 года работы фонда к нам поступило почти 100 тысяч заявок, 18 тысяч проектов получили поддержку.

- Есть какие-то приоритетные темы, которым вы отдаете предпочтение?

- У нас 13 грантовых направлений. Они охватывают практически все, чем занимается некоммерческий сектор. Можно условно разделить их на 3 больших сегмента: социальные проекты, культурно-просветительские и общественные. Если брать

общий объем поддержки, то первое место занимают социальные инициативы. Это проекты по охране здоровья и пропаганде здорового образа жизни. Чаще всего, мы поддерживаем инициативы из небольших городов и сел по профилактике различных болезней и вовлечению в массовый, любительский спорт.

- А можете привести пару примеров каких-нибудь ярких проектов, которые были поддержаны фондом за последнее время?

- Проектов огромное количество. Например, из сферы охраны здоровья и здорового

образа жизни – «Волна здоровья». Это большая акция, направленная на оказание

врачами ведущих медицинских центров столицы адресной помощи детям, страдающим различными заболеваниями, а также на популяризацию здорового образа жизни, физкультуры и спорта.. Еще, например, «Школьная баскетбольная лига» - масштабный

чемпионат России среди школьных команд, в котором участвуют более 60 регионов.

- Что нужно сделать некоммерческой организации, чтобы фонд ей оказал помощь?

- В первую очередь, нужно представить качественный проект. Обозначить конкретную общественную или социальную проблему и дать ответ, как она будет решена в рамках проекта.

Проект должен быть логичен. То есть, нужно не только обозначить проблему,

но и сформулировать цель и задачи, которые нужно решить для достижения цели. Под каждую задачу должны быть прописаны конкретные мероприятия с результатами . И, конечно, должен быть сбалансированный бюджет. Кроме того, мы оцениваем опыт некоммерческой организации. Если есть команда с опытом, то проект будет иметь высокие шансы на поддержку. За 4 года мы подготовили огромное количество обучающих материалов - целую базу знаний. Мы учим некоммерческие организации проектной работе. У нас на портале есть видеолекции – все в открытом доступе можно посмотреть.

СТАРАЕМСЯ ДОТЯНУТЬСЯ ДО ЛОКАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

- 2020 год был тяжелым для некоммерческих и благотворительных

организаций. Потому что финансирование существенно сократилось. Была ли оказана им со стороны фонда дополнительная помощь?

- Да, нам выделили дополнительные средства из бюджета - 3 миллиарда рублей,

которые мы направили на поддержку НКО. Был проведен еще один конкурс по социальным направлениям и дополнительно поддержаны 900 проектов. Большая

часть из них была связана с борьбой с пандемией и ее последствиями. Это помощь волонтерам, врачам, их реабилитация, восстановление здоровья тех, кто перенес коронавирусную инфекцию. Поскольку у нас проектный подход, это была не просто раздача денег, а именно поддержка комплексных проектов. Многие из них длятся до сих пор. Пандемия же еще продолжается, и помощь до сих пор нужна. И эту помощь НКО оказывают людям.

- В этом году вы запустили программу поддержки региональных конкурсов для НКО. Что это за инициатива и для чего она нужна?

- Помимо проведения своих основных конкурсов, когда НКО может

подать заявку непосредственно в Фонд президентских грантов, мы софинансируем конкурсы в регионах. Эти конкурсы должны проводиться по нашей методологии и соответствовать ряду условий. Во-первых, это помогает дотянуться до самых локальных инициатив на местах.

Во-вторых, в наших конкурсах сложилась определенная культура доверия. Некоммерческий сектор говорит об открытости и прозрачности нашей работы. Мы эту культуру доверия транслируем на регионы. Например, требуем объявлять конкурсы регионы. Например, требуем объявлять конкурсы заранее, публиковать перечни заявок, протоколы, проводить содержательную экспертизу. Все конкурсы должны проводится в электронной форме. У нас даже есть право не довести финансирование, если мы одобрили выделение денег на конкурс, но в процессе нашли нарушения. Надеюсь, мы это применять не будем, но тем не менее такой механизм есть.

НОВЫЙ ФОНД КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

- Давайте расскажем практическую информацию. Может быть, нас читают

какие-то классные общественные организации или активисты. Как они могут подать заявку к вам?

- Нужно идти на портал Президентскиегранты.рф. Там желательно пройти обучающие курсы.

Или хотя бы ознакомиться с разделом «Поддержка», чтобы понять требования к проектам. До 15 июня мы объявляем результаты текущего конкурса, который у нас уже прошел. Там было подано больше 12 тысяч заявок, кстати. Следующий конкурс для некоммерческих организаций стартует 1 сентября.

- Есть время подготовиться.

- Да, есть время изучить материалы и понять, как все это работает. Кроме того, мы сейчас создаем дочерний фонд. Президент в своем Послании обозначил, что в России будет создан Президентский фонд культурных инициатив. Это будет фонд, который поддерживает непосредственно культурные проекты. В новый фонд смогут подать заявку не только

НКО, но и коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, муниципальные учреждения. Летом Президентский фонд культурных инициатив объявит свой отдельный конкурс проектов. Приглашаем участвовать!