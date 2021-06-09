Лауреаты Государственной премии за 2020 год: кто получит 10 миллионов рублей

Академик РАН Александр Гинцбург. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

9 июня стало известно о лауреатах Государственной премии за 2020 год - на этот счет опубликованы указы президента. И первыми в списке награжденных значатся, что ожидаемо и заслуженно, создатели вакцины от коронавируса.

Академик РАН Александр Гинцбург, член-корреспонденты РАН Денис Логунов и Сергей Борисевич получат премию за вакцины от лихорадки Эбола и коронавирусной инфекции.

Но это не все, в разделе наука и технологии есть еще награжденные:

Академик РАН Евгений Александров и доктор физико-математических наук Валерий Запасский получили премию за «развитие и создание нового научного направления – спектроскопии спиновых шумов». Описание этой спектроскопии в интернете осталось для нас совершенно непонятным, поэтому за разъяснением мы позвонили самому Александрову:

- Поздравляем с премией и сразу просим объяснить читателям: что такое спектроскопия спиновых шумов?

- Сначала это было чисто фундаментальное исследование. Но теперь у него появилось практическое применение. Что такое обычная спектроскопия: это способ изучения вещества по его реакции на переменное магнитное поле. А мы придумали, как сделать то же, но без магнитного поля. Собственные шумы парамагнитных веществ (по словам академика, это половина таблицы Менделеева – ред.) могут много сказать, - попытался объяснить Евгений Александров.

Шумы веществ – что бы это ни было – изучаются при помощи лазерного луча.

А еще награждены академики РАН Евгений Чойнзонов и Игорь Решетов, доктор медицинских наук Садулла Абакарова награждены за «фундаментальный подход к лечению, реконструкции, реабилитации при опухолях головы и шеи».

В разделе Литература и искусство Госпремии получат:

Григорий Алфеев (митрополит Волоколамский Илларион) удостоен награды за «вклад в развитие отечественной культуры и просветительскую деятельность).

Народная артистка России Хибле Герзмава отмечена за «вклад в мировое оперное искусство».

Скульптор Александр Рукавишников премию получит за «вклад в мировую культуру и эстетическое воспитание творческой молодежи».

За Благотворительную деятельность Госпремии удостоены:

Директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова отмечена за «выдающиесчя достижения в области правозащитной деятельности».

Президент фонда Линия жизни Фаина Захарова тоже награждена за правозащитную работу.

Будущих лауреатов госпремий выдвигают общественные советы и комиссии при президенте. Финалисты определяются тайным голосованием членов советов и комиссий. К примеру, Совет при президенте по культуре и искусству выбирает, кто в итоге получит премию по культуре. Обычно премия дается кому-то одному, но если отметили коллектив, то 10 млн. рублей деляется между лауреатами.

Все указы Путин подписал в один день: 9 июня. Не исключено, что лауреатов госпремий, на самом деле, больше. Указы, выложенные на портале президента, имеют порядковые номера: 336, 338 и 339. Логично предположить, что в указе 337 тоже упоминаются получатели премий, просто решили не афишировать. Например, из-за соображений секретности. Академик Андрей Сахаров за работу в ядерном проекте тоже получал премии от государства непублично.